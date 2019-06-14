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Автор Марина Пархоменко

Россияне активно скупают недвижимость в Греции

Недвижимость print

Пользуясь европейскими программами "золотая виза", инвесторы в недвижимость из разных стран получают право на гражданство в иностранном государстве. В настоящее время у россиян и иностранцев все большую популярность приобретает греческая "золотая виза". В чем ее преимущества?


Греция: Стиль жизни греческих островов. Телеканал ТВТУР. 09.06.2019 02:58

Причины популярности греческой "золотой визы"

По информации компании Enterprise Greece, только с января по октябрь 2018 года вид на жительство по программе "золотая виза" Греция предоставила почти 3,5 тысячам человек и свыше пяти тысячам их родственников. Высокая степень востребованности греческого ВНЖ объясняется тем, что местная "золотая виза" самая доступная по цене в Европе. Чтобы получить вид на жительство, достаточно приобрести объект стоимостью от 250 тыс. евро. В то же время в Болгарии за недвижимость нужно будет заплатить от 300 тысяч, в Испании — от 500. При этом ВНЖ дается не только владельцу недвижимости, но и его жене или мужу, родителям, детям в возрасте до 21 года.

Инвестор имеет право выбора и может вложить деньги в любой вид недвижимости или в несколько — землю, дом, квартиру, офис и так далее. Но общая стоимость приобретения должна быть не меньше 250 тысяч евро. Имея ВНЖ, владелец недвижимости может постоянно жить в Греции и посещать без визы на протяжении 90 дней каждые полгода 26 стран Европы.

Кроме того, благодаря действию государственной программы, можно быстро и недорого оформить договор купли-продажи, расходы составят примерно 6,59% от стоимости объекта. Для сравнения, в Испании — 11%. К тому же греческий налог на передачу права собственности в 2,5 раза меньше испанского. Да и расходы на услуги нотариуса в Греции будут ниже, чем в Испании.

По сведениям экспертов, вложив 279 тысяч евро в приобретение греческого отеля, дополнительные расходы, в общей сложности, составят 20, 65 тысяч евро — услуги нотариуса и юриста, регистрация в реестре, налог на переход права собственности и договор на подключение к коммуникациям. В Испании на эти расходы понадобится 30,9 тысяч евро.

Сама процедура оформления "золотой визы" в Греции займет примерно от одного до двух месяцев. Вместе с тем в Португалии на все формальности уйдет около шести месяцев.

Привлекательные греческие условия побуждают граждан России активно покупать объекты в этой стране. По своему участию в этом процессе они находятся на втором месте после китайцев. Третье место занимает Турция, четвертое и пятое — Ливан и Египет.

Доступные цены на недвижимость

Не менее важным фактором притяжения Греции для инвесторов является относительно недорогая недвижимость. Цены на жилые и бизнес-объекты в этой стране всегда были ниже, чем в других европейских государствах. Стоит отметить, что с 2016-го они остаются неизменными и приблизительно на 40% ниже, чем в 2009 году.

В Греции можно легко стать владельцем квартирки по цене от 30 тысяч евро, за таунхауз или дом просят от 50 тысяч евро, за виллу — от 100 тысяч. Отель обойдется в 200 тысяч евро и выше, торговая точка в оживленном месте — от 60 тысяч.

Однако процент прибыли от вложений в объекты будет небольшим. Офисы дают доход около 7% годовых, гостиничный бизнес — 9%. Еще один востребованный вид прибыли — реновация квартирок и целых домов с дальнейшей сдачей в аренду. Такие квартирки оцениваются в Афинах и Салониках в 20-50 тысяч евро. После реконструкции цена на жилье увеличивается в 1,5-2 раза, а прибыль от аренды составляет 9% в год. Поэтому не случайно россияне, в первую очередь, скупают именно квартиры.

Фото: zagranitsa. com

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