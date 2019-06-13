Посуточная или долгосрочная сдача квартиры — что выгоднее?

Являясь счастливым обладателем "лишней" недвижимости, вполне реально получить хороший источник дохода в виде доходов от сдачи жилья в аренду. Сегодня на рынке недвижимости существует 2 вида аренды: долгосрочная и посуточная и прежде чем определиться какую выбрать, нужно детальнее ознакомиться со всеми достоинствами и сопутствующими рисками от такой деятельности.



Эксперты отмечают рост спроса на аренду квартир / Новости от 09.10.2018 13:59

Длительная сдача квартиры в аренду

Такой вид аренды подойдёт тем, кто желает получать пусть небольшой (хотя в некоторых случаях достаточно высокий), но стабильный ежемесячный доход.

Преимущества длительной сдачи:

Стабильный долгосрочный заработок.

Бережное отношение арендаторов к имуществу и своевременный ремонт поломок.

Отсутствие лишних трат за оплату коммунальных услуг, т. к. их оплачивают квартиросъёмщики.

Недостатки длительной сдачи:

Риск нарваться на мошенников, которые могут сдавать жильё посуточно или вместо оговоренных 2-3х человек в квартире будут проживать 8-10.

Стоимость аренды определяется исходя от района в котором находится квартира, инфраструктуры и удалённости от центра. Хороший ремонт внутри самого жилья лишь несущественно может повысить цену на него.

Повышение стоимости аренды возможно только в случае согласия арендаторов, а согласно с действующим законодательством делать это можно не чаще, чем раз в год. Но на практике, арендаторы предпочитают найти другое жильё, чем согласится на более высокую стоимость аренды.

Посуточная сдача квартиры в аренду

Это хороший вариант для владельцев недвижимости в курортных и крупных городах: в первом случае постоянный поток туристов не даст жилью простаивать, а во втором — командировочные, которым дешевле снять квартиру, чем номер в гостинице.

Преимущества краткосрочной сдачи:

Стоимость аренды зависит сугубо от состояния квартиры. Кстати, большим спросом пользуется жильё, которое находится в непосредственной близости от аэропорта, который располагается на окраине или за чертой города или железнодорожного вокзала.

Возможность получать за месяц в несколько раз больше, чем при долгосрочной аренде жилья.

Недостатки краткосрочной сдачи: