Посуточная или долгосрочная сдача квартиры — что выгоднее?

Являясь счастливым обладателем "лишней" недвижимости, вполне реально получить хороший источник дохода в виде доходов от сдачи жилья в аренду. Сегодня на рынке недвижимости существует 2 вида аренды: долгосрочная и посуточная и прежде чем определиться какую выбрать, нужно детальнее ознакомиться со всеми достоинствами и сопутствующими рисками от такой деятельности.
Длительная сдача квартиры в аренду
Такой вид аренды подойдёт тем, кто желает получать пусть небольшой (хотя в некоторых случаях достаточно высокий), но стабильный ежемесячный доход.
Преимущества длительной сдачи:
Недостатки длительной сдачи:
Посуточная сдача квартиры в аренду
Это хороший вариант для владельцев недвижимости в курортных и крупных городах: в первом случае постоянный поток туристов не даст жилью простаивать, а во втором — командировочные, которым дешевле снять квартиру, чем номер в гостинице.
Преимущества краткосрочной сдачи:
Недостатки краткосрочной сдачи:
Фото: myblogrealty.ru
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