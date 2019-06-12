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Автор Мария Малич

Стоит ли покупать квартиру на последнем этаже?﻿

Недвижимость print

Как правило, при покупке жилья в многоквартирных домах, потенциальные покупатели обращают внимание на средние этажи. Но достоинства квартиры, находящейся на последнем этаже, даже перевешивают её недостатки, но для того чтобы сделать окончательный выбор необходимо узнать о них более подробно.

На что обратить внимание

  • Возраст дома. Чем раньше построен дом, тем больше вероятность проблем с коммуникациями и крышей.
  • Близость шахты лифта. В идеале механизм лифта должен быть вынесен на технический этаж, иначе жильцов будет донимать постоянный шум и вибрация.
  • Наличие технического этажа. Его отсутствие чревато тем, что летом в квартире будет стоять невыносимая жара.
  • Исправность крыши. Необходимо выяснить, когда в последний раз проводился капитальный ремонт крыши. Если очень давно, то первый дождь доставит массу проблем.
  • Наличие плесени. Указывает на проблемы с вентиляцией.

Преимущества квартиры на последнем этаже:

  • Отсутствие соседей сверху. Здесь всё очевидно: никакого шума, заливания водой и сбрасывания мусора.
  • Более низкая стоимость. Хозяева квартир на последних этажах часто делают хорошую скидку покупателям.
  • Звук канализации. На верхних этажах не слышан слив в трубах соседей.
  • Спорт. Ежедневный подъём на верхний этаж может стать хорошей зарядкой.
  • Возможность перепланировки. После согласования, квартира в новостройке может стать двухуровневым пентхаусом, а если сверху технический этаж, то он может стать дополнительным помещением для хранения.
  • Тише и чище. Жильцам последних этажей не будут мешать громкие компании, да и выхлопные газы от проезжающих машин тоже до них не доберутся.

Недостатки квартир на последнем этаже:

  • Доплата за верхний этаж. Если в типовых новостройках квартиры на последних этажах продаются со скидкой, то в новостройках за такую квартиру могут просить больше, особенно если там оборудована масандра.
  • Высоко. В доме может сломаться лифт и придётся весь путь преодолевать самостоятельно, а это особенно проблематично пожилым людям, тем, у кого есть проблемы со здоровьем и семьям с маленькими детьми.
  • Визиты сантехников. Периодически могут наносить визит сантехники, для того чтобы "продуть" систему перед началом отопительного сезона или если у кого-то из жильцов плохо греют батареи.
  • Забота о техническом этаже. Перед покупкой, помимо самой квартиры стоит внимательно изучить и технический этаж: если над ним течёт крыша, то через какое-то время влага попадёт и в квартиру, а если он не отапливается, то в квартире зимой будет холодно.
  • Напор воды. Жильцы новостроек с этим навряд ли столкнуться, а вот в обычных многоэтажках может быть установлен слабый насос, из-за чего в квартирах на последнем этаже будет слабый напор воды.
  • Проблемы с крышей. Как бы печально не звучало, но "спасение утопающих, дело рук самих утопающих", и в случае проблем с крышей побегать по инстанциям в первую очередь придётся жильцам верхних этажей.
  • Проблемы с вентиляцией. Это может привести к появлению плесени на стенах и посторонних запахов в квартире. И здесь два варианта решения: либо осаждать ЖЭК, либо самостоятельно делать вентиляцию.

  • Фото: bkn.ru

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Стоит ли покупать квартиру на последнем этаже?﻿
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