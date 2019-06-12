Архитектура Швеции: что стоит увидеть

Швеция — это находка для любителей современной архитектуры. В стране очень много любопытных объектов, сейчас мы о них расскажем.



Швеция: Виды Стокгольма. Телеканал ТВТУР. 06.06.2019 18:05

Начнём со здания под названием Aula Medica. Это работа архитектора Герта Вингорда, он придумал нечто поразительное для Стокгольма. Рядом с великаном располагаются старинные домики 18 века, создаётся удивительное чувство смешения двух времён и традиций. Кто обитает в этом здании? Там в 2013 году, сразу после завершения всех работ по строительству, поселился коллектив одного из ведущих медвузов, Каролинского, именно эти люди занимаются присуждением Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Второй красавец тоже поражает размерами, на этот раз в высоту. Спиралевидное здание построено так, что оно закручено как бы вокруг своей оси — 190 метровая модель днк. Это дело ума и рук архитектора Сантьяго Калатравы. В мире нет другого такого небоскрёба, закрученного подобным образом. В 2015 году великан отметил юбилей — 10 лет со дня постройки. Высотка, кстати, получила "Премию десятилетия". Построили красавца в Мальмё.

В 1912 году Густав Викман разработал проект Церкви Кируны, шведы путём голосования признали это помещение любимым зданием во всем времена. Ему осталось недолго жить, потому что рядом расширяются шахты, а значит храм разберут и перенесут на другое место. Он выкрашен в красный цвет по традиции шведов и пахнет дёгтем. Есть в Швеции один очень точный микроскоп, речь о доме-циклопе, это постройка, которая защищает микроскоп, это правда. Дело в том, что аппаратура так тяжело переносит вибрации и звуки, что ей понадобилось целое сооружение из титановых пластинок. Находится домик в студенческом городке Линчёпинга.

А теперь не то чтобы постройка, но почти. Это инсталляция "Нимис", которую называют крошечным государством. Это работа стоит на территории заповедного парка Куллаберг, речь об арт-проекте, его начал в 1980 году Ларс Вилкс. Ширина памятника самопровозглашенному микро-государству — 100 метров, постройка имеет башни высотой по 25 метров. Можно заходить внутрь и вообще чувствовать себя как а парке развлечений.

Чиста — один из районов Стокгольма. Там расположена огромная башня "Виктория", это небоскрёб все того же Герта Вингорда, здание стало выполнять функцию огромного зеркала. Изнутри гости отеля видят красивый пейзаж, а вот вы гостей отеля увидеть не сможете. 117-метровый здоровяк занял первое место в 2012 году в рамках Всемирного фестиваля архитектуры. Выше отеля во всей Скандинавии просто нет. Вы увидите это здание непременно, если будете ехать между центром столицы и аэропортом Арланда. К слову, это крутой район, эдакая Кремниевая долина Швеции.

Фото: happymigration. com

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