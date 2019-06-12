Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Мария Иванова

Архитектура Швеции: что стоит увидеть

Недвижимость print

Швеция — это находка для любителей современной архитектуры. В стране очень много любопытных объектов, сейчас мы о них расскажем.


Швеция: Виды Стокгольма. Телеканал ТВТУР. 06.06.2019 18:05

Начнём со здания под названием Aula Medica. Это работа архитектора Герта Вингорда, он придумал нечто поразительное для Стокгольма. Рядом с великаном располагаются старинные домики 18 века, создаётся удивительное чувство смешения двух времён и традиций. Кто обитает в этом здании? Там в 2013 году, сразу после завершения всех работ по строительству, поселился коллектив одного из ведущих медвузов, Каролинского, именно эти люди занимаются присуждением Нобелевской премии по физиологии и медицине.

Второй красавец тоже поражает размерами, на этот раз в высоту. Спиралевидное здание построено так, что оно закручено как бы вокруг своей оси — 190 метровая модель днк. Это дело ума и рук архитектора Сантьяго Калатравы. В мире нет другого такого небоскрёба, закрученного подобным образом. В 2015 году великан отметил юбилей — 10 лет со дня постройки. Высотка, кстати, получила "Премию десятилетия". Построили красавца в Мальмё.

В 1912 году Густав Викман разработал проект Церкви Кируны, шведы путём голосования признали это помещение любимым зданием во всем времена. Ему осталось недолго жить, потому что рядом расширяются шахты, а значит храм разберут и перенесут на другое место. Он выкрашен в красный цвет по традиции шведов и пахнет дёгтем. Есть в Швеции один очень точный микроскоп, речь о доме-циклопе, это постройка, которая защищает микроскоп, это правда. Дело в том, что аппаратура так тяжело переносит вибрации и звуки, что ей понадобилось целое сооружение из титановых пластинок. Находится домик в студенческом городке Линчёпинга.

А теперь не то чтобы постройка, но почти. Это инсталляция "Нимис", которую называют крошечным государством. Это работа стоит на территории заповедного парка Куллаберг, речь об арт-проекте, его начал в 1980 году Ларс Вилкс. Ширина памятника самопровозглашенному микро-государству — 100 метров, постройка имеет башни высотой по 25 метров. Можно заходить внутрь и вообще чувствовать себя как а парке развлечений.

Чиста — один из районов Стокгольма. Там расположена огромная башня "Виктория", это небоскрёб все того же Герта Вингорда, здание стало выполнять функцию огромного зеркала. Изнутри гости отеля видят красивый пейзаж, а вот вы гостей отеля увидеть не сможете. 117-метровый здоровяк занял первое место в 2012 году в рамках Всемирного фестиваля архитектуры. Выше отеля во всей Скандинавии просто нет. Вы увидите это здание непременно, если будете ехать между центром столицы и аэропортом Арланда. К слову, это крутой район, эдакая Кремниевая долина Швеции.

Фото: happymigration. com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Как нужно готовить квартиру к продаже

Удивительная архитектура: здания, которые, кажется, вот-вот рухнут

Дом на Красной Пресне, где жил Маяковский, объявлен памятником архитектуры

Доходный дом с магазинами на Кузнецком объявили памятником архитектуры

Темы жилье страна швеция архитектура недвижимость квартира купить
Обсудить
Актуальная аналитика
Остальной мир
"В Новую Зеландию с черного входа". Воспоминания советского дипломата
Диета
Эти продукты стоит исключить из питания, чтобы не состариться раньше времени
Недвижимость
Архитектура Швеции: что стоит увидеть
Новости Все >
WhatsApp намерен судиться c пользователями, нарушающими правила мессенджера
Смертность россиян от внешних причин снизилась до минимума за 50 лет - Росстат
Депутат Рады: часть ложных "минирований" в России - дело рук граждан Украины
Сборная России минимально обыграла Кипр в отборе Евро-2020
Пара из Нижнего Новгорода поженилась на стадионе в перерыве матча Россия - Кипр
Ионов открыл счет в матче Россия - Кипр
Антропологи из США: причиной исчезновения майя могли стать междоусобицы
Комиссия по этике не стала наказывать коммунистов за призывы к роспуску гордумы Екатеринбурга
Армия Латвии предупредила граждан о передвижениях военной техники НАТО
Колосков: УЕФА в крымском вопросе не будет спрашивать Украину
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Флебология
Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры

Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.

Синяки на ногах? Это сигнал - примите меры
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады

Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Мир. Новости мира
Ким Чен Ын казнил предателя с помощью голодных пираний - СМИ
Кошелек
Кредиты и ипотека в России и СССР. Сравните
Прибалтика
Латвия обвинила Россию в своей низкой рождаемости
Общество
Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране

Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.

Москалькова: россияне недовольны соблюдением прав человека в стране
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Профилактика
Когда камни в желчном пузыре лучше не трогать
Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева Александр Артамонов Контрбатарейный радар из США не поможет Украине Александр Артамонов Игорь Буккер Древние люди изобретали орудия труда многократно Игорь Буккер
Комментарии
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
Как в России вернуть власть народа
Имущество Петра Порошенко могут арестовать уже в июне
Зюганов раскритиковал "прогрессивную общественность", не замечающую "месть" Грудинину
Очень странные дела: Форум свободной России обновил список неугодных
Около 25% украинских рабочих могут уехать из Польши в ФРГ - Нацбанк Польши
Крым готов при необходимости подтвердить свой выбор в пользу России - спикер Госовета республики
Литва передала Украине снятые с вооружения патроны к советским пулеметам
Отток капитала из РФ за первые месяцы 2019 года вырос почти вдвое и составил $35 млрд
В Алтайском крае в колбасе обнаружили микрочастицы ртути
РФ заняла третье место в рейтинге стран Европы по доступности природного газа для населения
Трудовые мигранты из стран ЕАЭС будут получать пенсии в России
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ