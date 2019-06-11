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Автор Мария Малич

Ремонт в съёмной квартире﻿﻿

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Конечно, хочется, чтобы даже в съёмной квартире был сделан хороший ремонт и были все условия для комфортной жизни. Но иногда состояния съёмного жилья оставляет желать лучшего: возможно, у арендодателей не финансовой возможности снять более дорогое жильё или жильё надо снять срочно, а других подходящих вариантов просто нет. В любом случае, даже временное пристанище можно превратить в уютное гнёздышко.


Дизайн интерьера уютной однокомнатной квартиры. Завершенный ремонт. Обзор.

1. Согласие хозяев. Любые изменения внешнего облика квартиры нужно делать только с согласия хозяев. Идеальным вариантом будет составление дополнительного договора, в котором нужно прописать идёт ли оплата ремонта в счёт аренды, его максимальная стоимость и т. д. Хотя здесь больше стоит полагаться на человеческую порядочность — известно много случае, когда по окончанию ремонта жильцов выселяли по "уважительной" причине, а квартиру начинали сдавать по более высокой стоимости.

2. Только косметический ремонт. Нужно делать только то, что можно сделать своими руками — поклеить обои, побелить потолок, поменять плинтуса и т. д. Капитальный ремонт требует больших затрат и привлечения специалистов, и как следствие больших затрат.

3. Переклеить обои. Иногда достаточно просто обновить стены, чтобы придать квартире достойный вид. Лучше немного потратиться и выбрать виниловые или флизелиновые, чтобы иметь возможность их мыть. На неровные стены лучше наклеить рельефные обои, низкий потолок смогут "поднять" обои с вертикальными полосами. В крайнем случае на одну из стен можно наклеить фотообои, для того чтобы всё внимание было сосредоточено на ней.

4. Покрасить потолок. Самый дешёвый вариант — это покрасить его акриловой или водоэмульсионной краской. При слишком явных трещинах или неровностях можно покрыть его плиткой из пенопласта — смотрится вполне достойно и не дёшево.

5. Обновить напольное покрытие. Самый простой способ — это постелить ковролин или линолеум. Деревянный пол можно покрасить или покрыть лаком.

6. Бюджетные материалы для ванной. Дорогостоящий ремонт в ванной (замена сантехники, плитки и т. п.) стоит делать только в том случае, если покупку материалов будут оплачивать хозяева квартиры. В бюджетном варианте можно снять старую плитку, загрунтовать и покрасить стены.

7. Универсальные материалы. Самый оптимальный вариант для съёмного жилья — это использование самоклеющийся плёнки. Её можно использовать для декорирования не только стен, но и мебели. А если надоест, всегда можно поменять её на другую.

Фото: ae-project.com

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