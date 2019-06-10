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Автор Мария Иванова

Архитектура Сингапура: круче некуда﻿

Недвижимость print

Сингапур — государство соблазна, соблазна бросить все и переехать сюда. Это страна успеха, роскоши, комфорта и новых технологий. Начнем с Музея науки и искусства, здание было построено в 2011 году, автор проекта — Моше Сафди.


Сказочныи Сингапур. Почему мы не живем так же?

Это сооружение стоит рядом с отелем "Марина Бэй", вместе они создают прекрасный вид. Как вы уже могли догадаться, архитектор выполнил здание в виде цветка лотоса. Есть, конечно, и альтернативная версия, кто-то говорит, что это здание было построено именно таким, потому что это пальцы, которые возведены к небу, десять пальцев двух рук. Почти все сделано из стеклопластика — основной материал. А как насчет красоты духовной ? Бассейн копит, а затем перерабатывает воду после дождя, получается цикл, что позитивно сказывается на экологии. Так что, Сингапур — не только современное государство, но и заботливое.

В 2004 году открыли здание знаменитого в Сингапуре "Тайгер Скай", это башня, которая стала основным местом скопления туристов на острове Сентоза. Это, по праву, самая масштабная и зрелищная смотровая площадка в Азии, можно сказать — ультрасовременное колесо обозрения. Одновременно 72 туриста могут находиться здесь под стеклом. Здесь работают системы охлаждения, а расположено строение так, что можно посмотреть на два соседних государства Индонезию и Малайзию с высоты 131 метра.

Внимание фанатам "Ауди", в Сингапуре расположено самое зрелищное здание дилерского центра. Это восьмиэтажный центр немецкого гиганта, который украшен брутальными алюминиевыми панелями, которые создают стильный образ. Вообще центры по продаже авто редко язык поворачивается назвать архитектурными произведениями, это как раз — исключение. На фасаде как будто соты пчел, такой рисунок. А построили сие великолепие в 2012 году.

Невероятной красоты в Сингапуре ландшафтный парк "Сады в бухте", это сказка, которая не поддается никаким мыслимым объяснениям. 220 тысяч растений собранных по всему миру, расположились здесь, к тому же парк напичкан разными достопримечательностями, есть некие железобетонные деревья, которые украшены огнями. Это не просто красивые муляжи деревьев, это полноценные деревья с точки зрения жизни, они так же питаются светом, они собирают дождевую воду и распределяют ее среди растений парка.

Удивительное в разных проявлениях место — Школа искусств в Сингапуре. Это необычное здание с невероятным озеленением, настоящее произведение архитектурного искусство, задние похоже на объект лэнд-арта. Это проект гонконгского архитектора, был разработан он в 2009 году. Здесь обучаются художники и дизайнеры, такое здание просто не могло быть некрасивым. Пять башен комплекса соединены террасами для перехода.

Фото: novate. ru

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