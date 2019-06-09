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Автор Мария Малич

Как подготовить квартиру для продажи

Недвижимость print

  


Дизайн интерьера уютной однокомнатной квартиры.

 

Квартира, выставленная на продажу - это такой же товар, как и любой другой, и чтобы её выгодно продать, её нужно подготовить. Конечно есть вещи, которые изменить невозможно (вид из окна, район и т.д.), но внеся небольшие коррективы во внешний облик жилья, можно увеличить её привлекательность в глазах потенциальных покупателей

1.                 Освободите квартиру от хлама. Не превращать квартиру в свалку - вывезите старые вещи, санки, велосипеды и прочие ненужные вещи. Оставшейся имущество нужно аккуратно сложить упаковать - это придаст квартире опрятный вид.

2.                 Наведите порядок в подъезде. Театр начинается с вешалки, а впечатление от квартиры создаётся ещё до входа в неё. Перед приходом потенциальных покупателей не поленитесь навести порядок на лестничной площадке: подмести, проверить, заменить сгоревшие лампочки, протереть входную дверь, почистить или заменить придверный коврик.

3.                 Приятный запах. Давно доказано, что ароматы - это мощнейший способ воздействия на человека. Перед приходом на осмотр, не помешает хорошо проветрить квартиру. Не стоит распылять освежители воздуха - у хозяев и покупателя могут не совпадать предпочтения в ароматах.

4.                 Рабочая сантехника. Замените при необходимости краны, шланги и трубки, поменяйте душевую занавеску и тщательно вымойте сантехнику. Неряшливая ванная комната могут моментально испортить впечатление о квартире.

5.                 Чистые рабочие поверхности. Никаких разводов, следов от кружек и рук на мебели быть не должно! Всё что может блестеть в квартире должно блестеть, плитка должна быть тщательно вымыта. И никакой грязной посуды в раковине или на столе!

6.                 Чистые окна. Вымойте окна и постирайте или повесьте новые занавески - проникающее в квартиру солнце, сделает её более просторной и светлой.

7.                 Освещение. Все осветительные приборы и лампочки в квартире должны быть в исправном состоянии. Во-первых, перегоревшая лампочка создаёт впечатление неопрятности, во-вторых, при осмотре квартиры в вечернее время, тёмные углы делают её визуально меньше. 

Фото: n4112.ru

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