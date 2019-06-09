Архитектура современной Греции

Греция всегда славилась своей великолепной архитектурой, но это не Греция 21 века. Греция сегодня - архитектурно скорее аскетична. Строительство в стране началось в 30-ые годы 19 века, до этого все держалось на руинах, буквально.



Греция: Лето в Греции. Телеканал ТВТУР. 01.06.2019 08:47

В этот период начинается восстановление, работы шли между Акрополем и Ликавитом, речь о жилых домах и общественных. Так вот, библиотеки, здание парламента, академии наук - все выглядит строго, классики традиционно и богато. А вот все остальное проще. А 1923 в стране был суровый кризис в сфере жилья, это говорит о том, что беженцы, а их было много (с территории Турции), организовали в Греции целые жилые кварталы, все это было хаотично и быстро. Так, власти стали думать, куда им разместить народ, вот и пришла идея строить дома по примеру европейцев, раньше в Греции не было вместительных многоквартирных домов.

И вот эти новые дома стали украшать какими-то элементами, это были карнизы, пилястры, длинные балконы, террасы, все, чтобы защититься от яркого и палящего солнца. Отсюда и пришла современная архитектура греческого города. На севере страны, к слову, в холодное время используют котлы на дизельном топливе либо газе.

Сейчас в Афинах в большинстве расположены дома с лоджиями, балконами, крышами с террасами на них, а ещё в домах каменная плитка преимущественно и отопления постройки не предусматривают.

Есть отдельный вид жилья - пирго. Это башни, раньше с их помощью оборонялись, а потом стали строить как обычный дом. Они стоят в горных районах, сегодня можно увидеть в Пелопоннесе и Эпире.

Сейчас типы домов в Элладе можно разделить условно на три вида. Начнём с домов средиземноморского типа, это живописные и яркие домики, булыжный камень, большие щели между камнями, чаще всего эти промежутки забивают белой известью. Что касается такого вида как левантийский, это дома в большинстве на островах, они вместе смотрятся как посёлок. Аккуратные домики небольшого размера, они чаще белоснежные, иногда розоватые, в общем - на фоне синего неба смотрятся дома великолепно. Есть ещё такой вид построек как равнинный, пожалуй, это самые неприметные дома. Вообще все улочки в посёлках Греции вымощены плитами, греки берегут свои традиции не только в доме, но и в уличной архитектуре. Вы не увидите плохо отреставрированный дом в Греции, никто не позволит себе такую роскошь, здесь строго берегут постройки предков, их стиль и историю. Очень сложно найти в Греции виллу, по которой было бы видно, что она принадлежит миллиардеру, таких очень мало. Греки вообще не привыкли вычурно строить свои дома, они живут в скромных домах, зато отдыхают роскошно.

Фото: travels.co.ua

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