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Автор Марина Пархоменко

Что придется продать в регионах ради недвижимости в столице

Недвижимость print

Соответствующие друг другу цены нашли эксперты портала "Мир квартир". Они выяснили, какую жилплощадь придется продать в каждом регионе России, чтобы на эти деньги приобрести жилье в столице. В наиболее выигрышной ситуации оказались жители мегаполисов с миллионным населением. Результаты анализа основаны на реальных вариантах жилья.


Названы адреса самого дорогого жилья в Москве...

Принцип расчета и бюджетные варианты

Специалисты изучили выставленные на продажу варианты первичного и вторичного рынка недвижимости в глубинке, потом просчитали средние показатели и сравнили полученные результаты с московскими ценами.

Эти данные будут полезны людям, которые собираются переехать в Москву.

Чтобы горожане из городов с миллионным населением стали обладателями жилья в столице, придется проявить предприимчивость. Самый реальный вариант — это бюджетное жилье в новострое Новой Москвы.

Специалисты уверены, что приобрести отдельную жилплощадь в новых высотках можно за 2,5 млн. руб. По такой цене выставляют на продажу студии и однокомнатные квартиры. Аналогичную сумму можно выручить от продажи средней квартиры в Челябинске, здесь самое недорогое жилье из мегаполисов "миллионеров".

Поселиться в границах МКАД удастся только владельцам жилья более высокого класса, чем среднестатистическое. Так, шикарная квартира из четырех комнат в центре Челябинска с габаритами 92 кв. м. стоит столько же, сколько малогабаритная жилплощадь (малосемейка в 13,5 кв. м.) в Хорошево-Мневиках (4 млн. руб.). При этом придется мириться с тем, что блок кухонь расположен в коридоре, а туалет совмещен с ванной. Но это все-таки отдельное жилье в столице с правом на регистрацию.

Более выгодные предложения

Горожане из мегаполисов "миллионеров" с более дорогим жильем, могут приобрести в Москве варианты получше. К примеру, в Омске трех-четырехкомнатную квартиру с габаритами 120 кв. м. и индивидуальной отделкой от дизайнера оценивают в 5,5 — 6 млн. руб. Аналогичные суммы фигурируют на рынке недвижимости Волгограда и Воронежа. В первом мегаполисе за такие деньги можно продать "сталинку" с габаритами 80 кв. м. в центре. Во втором — такую цену просят за "трешку" с кухней площадью 15 кв. м. Двухкомнатная квартирка в 100 кв. м. по улице Космонавтов в Казани стоит 6,5 млн. руб.

По такой цене предлагают полноценную однокомнатную квартирку в спальном районе Москвы за МКАД на вторичном рынке, но в отдалении от метро. Такие же варианты можно найти в новострое. За такую сумму сейчас можно купить "однушку" в ЖК, строящемся в промзоне бывшего завода имени Лихачева. По улице Космонавтов в столице продается однокомнатная квартирка в 32 кв. м. за 6,5 млн. руб. 

На что могут рассчитывать жители других городов

В центре Новосибирска "двушка" с габаритами 63 кв. м. рядом с метро оценивается по столичным ценам — в 6,9 млн. руб, ровно столько стоит однокомнатная квартира в 39 кв. м. возле метро "Речной вокзал" в столице.

В Екатеринбурге просят такую же сумму за трехкомнатную квартиру в 80 кв. м. с современной перепланировкой. Полученных от продажи денег хватит на покупку однокомнатной квартирки возле московской станции метро "Динамо".

Менее удачный вариант возможен для жителей Краснодара. К примеру, стоимость "однушки" в 35 кв. м. в центральной части Москвы равноценна цене трехкомнатной квартиры в 100 кв. м. в центре Краснодара — это около 8 млн. руб. За такую сумму можно также стать хозяином "двушки" без отделки в 54 кв. м. в новострое на восточной окраине Москвы.

Владельцы двухуровневой трехкомнатной квартиры в Нижнем Новгороде могут на вырученную от продажи сумму купить жилье из двух комнат с дизайнерской отделкой возле метро "Волжская" в Москве. Так как полноценная квартира из трех комнат стоит в столице дороже — от 12 млн. руб.

Выходит, что реально доступное столичное жилье для жителей мегаполисов "миллионеров" — квартирки из одной комнаты или студии.

Фото: 24house.ru

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Что придется продать в регионах ради недвижимости в столице
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