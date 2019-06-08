Спрос падает, но цены на "вторичку" все равно растут﻿

В 2018 году риелторы отмечали рост на вторичном рынке жилья, этот процесс продолжается в 2019-м. Только за один месяц нового года отметка ценника поднялась, в среднем, на один процент. При этом отмечается падение спроса на фоне подъема ипотечных ставок, общей стоимости купли-продажи и ухода с рынка самых выгодных вариантов.



В России подорожало вторичное жилье: покупать или...

Причины роста цен

На вторичном рынке жилых объектов приход 2019 года ознаменовался дальнейшим ростом цен. По информации ЦИАН, в среднем, оценка стоимости недвижимости увеличилась за месяц на 8,5% в сравнении с таким же периодом 2018-го. Эксперты называют несколько причин, вызывающих рост цен на вторичное жилье. Прежде всего, это увеличение ставок на ипотеку. Банки повысили ставки на готовую недвижимость больше, чем на объекты в новострое. Кроме того, владельцы объектов проявляют несговорчивость при продаже жилья из-за общей тенденции к росту цен на разные товары и услуги.

Как изменились цены на "вторичку"

По сведениям портала "Мир квартир", за 2018 год, в среднем, квадратный метр в России вырос на 6,4% (до 57,3 тыс. руб.), а средняя стоимость жилья, выставленного на продажу, поднялась на 8,7% (до 3,28 млн. руб.). Это превышает показатели 2017 года, когда квадратный метр, в среднем, по стране подрос на 3%.

Тенденция к росту стоимости "вторички" отмечается в 66 из 69 населенных пунктов с численностью жителей свыше 300 тысяч человек, где изучался квартирный вопрос. В первую очередь, рост цен бросается в глаза во Владивостоке, где "вторичка" подскочила на 20% (до 102,7 тыс. руб. за 1 кв. м). За ним следом идет город Сочи, здесь стоимость жилья увеличилась на 16% (до 109,7 тыс. руб. за 1 кв. м), в Казани — 14,7% (до 77,4 тыс. руб. за 1 кв. м), в Иркутске — 14,2% (до 63,4 тыс. руб. за 1 кв. м). За первый месяц 2019-го выросла в цене отдельная жилплощадь в Нижнем Новгороде, Уфе и Самаре.

Вместе с тем наблюдается тенденция к снижению оценки квадратных метров в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Кроме того, самое ощутимое снижение цен на "вторичку" за 2018 год произошло в Симферополе. В столице Крыма, в среднем, стоимость отдельной жилплощади стала меньше на 2,5%, это около 77 тыс. руб. за кв. м. На втором месте оказалась Ленинградская область, где цены опустились на 1,6% (до 64,9 тыс. руб. за кв. м).

Столичные тенденции

В Москве, по информации "Инкома", за год, в среднем, "вторичка" выросла в цене на 14,1% (до 203,2 тыс. руб. за кв. м). Основной причиной такого роста специалисты считают повышение спроса на вторичное жилье — количество сделок за 2018 год возросло на 15%. Этому способствовали следующие причины: сокращение ставки на ипотеку и доходности банковских вкладов, страхи покупателей из-за девальвации рубля.

Однако, по данным специалистов "Инкома", в 2019 году активность покупателей все-таки упадет до уровня 2017-го. В качестве главной причины называют снижение роста ипотечных ставок. Так, в ноябре 2018-го доля продаж "вторички" с помощью займов составляла 42,4%, а в этом году данный показатель упал до 39,2%.

Отрицательно скажется на спросе увеличение цен и снижение числа выгодных предложений. Даже сейчас желающие купить недвижимость, но располагающие скромной суммой, не всегда имеют варианты для выбора.

Риелторы определили, что сейчас в столице, в первую очередью становится дороже Юго-Восточный административный округ. В этом направлении Москвы за один месяц средняя стоимость выросла на 1,7%. Именно здесь находится большой процент реновируемой недвижимости, подлежащей сносу. Эти квартирки пользуются большим спросом у покупателей.

Фото: cian.ru

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