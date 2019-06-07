Четыре необычные постройки, которые рушат стереотипное мышление о зданиях



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То, что еще 15-20 лет назад показалось бы нам безумием, сейчас существует в реальной жизни: технологии помогли людям радикально менять внешний вид живых пространств. Небоскребы с лесом на крыше, высотки из дерева, украшенные фресками, дома в форме цветов — все это находится вокруг человека будущего, то есть нас. Ниже мы расскажем самые интересные жилищные разработки, которые мы уже можем лицезреть в настоящее время.

1. Marina One - прибрежная зона в сердце Сингапура

Один из самых поражающих современных архитектурных творений расположился в сердце Сингапура, который знаменит своими ультрасовременными постройками. Он открыл свои двери собственникам и посетителям еще год назад.

В проект Marina One входит четыре сооружения смешанного назначения, объединенных в один комплекс протяженностью в 400 тысяч кв. м. В середине расположился тропический оазис, который окрестили "Зеленым центром". Вокруг него располагается "трехмерная" постройка, которая предназначена для заселения.

"Зеленое сердце" — один из самых крупных искусственных садов в Сингапуре. Там посажено свыше 350 тропических растений. Кроме частички природы в комплексе находятся рестораны, кафе, магазины и супермаркеты.

2. "Деревушка" в горах Китая

В восточной части Китая, в провинции Аньхой, расположилась горная гряда Хуаншань. Именно там находятся умопомрачительные по своему внешнему виду горы — и там же, в зоне под охраной ЮНЕСКО, возвели необычный жилой проект.

"Горная деревушка" Huangshan Mountain Village отлично вписывается в окружающий ландшафт. Люди, живущие в этих домах, настоящие счастливчики, ведь с просторных балконов открывается вид на горные гряды. А новейшие технологии позволяют максимально бережно относиться к природным ресурсам области.

3. Pixel - жилой квартал в Абу-Даби для пешеходов

Pixel — жилой район в Абу-Даби, который займет 76 тысяч кв. м. Проект подразумевает под собой строительство "пиксельных" зданий, где будут находиться апартаменты, офисы, торговые площади и общее пространство. Pixel — новый подход к созданию жилых массивов: сооружения сделаны в виде компактных башен, возведенных с учетом непредсказуемой погоды этого региона.

Внешний вид квартала напоминает райский сад — весь в зелени, с яркими акцентами и продуманным ландшафтом. Соединять семь жилых домов будет большая пешеходная зона, по которой можно добраться до пляжа. Сдача проекта намечена на 2020 год.

4. "Белое дерево" — высотка в Монпелье, Франция

Это необычное жилое строение, созданное в виде белого дерева, находится в южной части Франции, в Монпелье. Город расположился рядом со Средиземным морем, ввиду чего там царит атмосфера постоянного лета.

В этом французском месте люди стараются большую часть времени проводить на улице, поэтому все жилые помещения в здании "оснащены" просторными балконами-террасами. Всего в "Белом дереве" 17 этажей, и каждый из них поражает белоснежной облицовкой, которая "распускается" вверх, создавая иллюзию ветвей.

Внутреннее убранство сделано в том же стиле, что и футуристичный внешний вид строения. Как и большинство прочих современных проектов, Arbre Blanc (в переводе с французского "Белое дерево") совмещает в себе не только апартаменты, но и офисные помещения, кафе и прочее.

Фото: globustur.spb.ru

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