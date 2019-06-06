Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Марина Пархоменко

Самые оригинальные здания, которые построят в Москве

Недвижимость print

 

Для Москвы характерны типичные жилые кварталы, которые вписываются в рамки обычного жилья. Но вскоре столица станет удивлять своих жителей и гостей нестандартными арт-объектами - домиками на воде, концертным залом-часами, оригинальными строениями в промзоне ЗИЛа.


Самые необычные дома Москвы / The Most Unusual Buildings in Moscow

Дом-субмарина

В 2019-2020 г. г. в Москве появятся домики на воде. Из хаусбортов собираются построить целые микрорайоны на трех водохранилищах: Химкинском, Клязьминском, Пестовском. Этим инвестиционным проектом занимается отечественная компания.

Рыночная стоимость плавучего строения с габаритами почти в 100 кв. м. составит примерно 15-17 млн. рублей. Такие домики предназначены для круглогодичного проживания, их пришвартуют к специально построенным пирсам из бетона, которым не страшны морозы и изменения уровня воды. Каждый бетонный понтон рассчитан на 15-30 мест для плавучих домиков. Два хаусборта уже построены, один из них был представлен на выставке у станции метро «Войковская».

Компания-инвестор планирует построить пять микрорайонов на водной поверхности. Примечательно, что владельцы такого жилья смогут плавать по водоему со скоростью 8-15 км/час и смогут совершить путешествие в Завидово Тверской области или в Астрахань. Длина хаусборта составляет около 20 метров и с точки зрения нормативных документов он относится к маломерному судну, которому разрешается судоходство. Хозяин домика получит судовой билет, и с него будет взиматься только транспортный налог.

А еще в плавучих домиках собираются устроить апарт-отели, чтобы москвичи и туристы могли отдохнуть на природе.

«Парящий» небоскреб

«Парящий» объект с коттеджами на крыше начнут возводить в промзоне Бадаевского завода на набережной Тараса Шевченко. На этой территории появится горизонтальная высотка на крепких опорах, приподнятая над землей на 35 метров.

Это будет многофункциональный жилой комплекс с габаритами 100 тысяч кв. м., на этой площади найдется место для квартир, апартаментов, офисов. Крыша объекта будет необычной - на ней возведут коттеджи с террасами. С верхних этажей можно будет любоваться панорамными видами Москвы-реки, отреставрированными строениями, гостиницей «Украина» и другими объектами. Аналогов такому зданию в России нет. Сроки строительства «парящего» небоскреба - пять лет.

Дом с гигантскими часами

Объект в виде часов возводят в пределах делового центра «Москва-Сити» - это многофункциональный концертный зал. Девятиэтажное здание круглой формы украшает купол с огромным циферблатом, который поделен на 24 часовых сектора. Светящиеся стрелки увидят отовсюду, они покажут точное время. Это будут самые большие в мире часы (64 метра) и у них есть все шансы оказаться в книге рекордов Гиннеса.

По замыслу архитекторов в купол вмонтируют раздвижной механизм, что позволит в летнюю пору сдвинуть его к краям, и посетители получат возможность загорать на крыше концертного зала. В объекте обустроят мобильную сцену, которая сможет превращаться то в концертную площадку, то в экзотический пляжный клуб. В проекте запланировано 18 трансформаций сцены.

Дом-хамелеон

В промзоне ЗИЛа впервые в столице возвели дом-хамелеон. Погодные условия и освещение фасада объекта влияют на то, какими разноцветными оттенками переливается здание. Внешняя отделка глазурированным кирпичом придает ему в солнечный день радужно-светлые тона, а в пасмурную погоду - черный цвет.

У этого строения переменная этажность - от 7 до 14 этажей, на которых разместились 224 квартиры. Два подземных этажа занимает двухуровневый паркинг. Первый этаж отдадут под торговые точки и сферу услуг. Наверняка оригинальное здание заинтересует туристов и не исключено, что оно станет достопримечательностью столицы. 

Фото: dom6.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Новый дом выходит на продажу в Москве каждые четыре дня

Власти Москвы стали закрывать хостелы в жилых домах﻿

Кондоминиум - что это такое, и с чем его едят?

Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц 

Темы дом здание недвижимость строительство квартира купить квартира в москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Православие
Православная Церковь празднует Вознесение Господне
Недвижимость
Самые оригинальные здания, которые построят в Москве
Авто
Машины, которыми владел Николас Кейдж
Новости Все >
Женщин-риелтеров осудят за обналичивание маткапитала﻿
Российский супермаркет выпустит карту для покупок продуктов в кредит
Началась антикоррупционная проверка коллег заммэра Нягани, в квартире которого нашли бордель
"Протестный" сквер в Екатеринбурге попал в топ-3 популярных мест для строительства храма
Шесть пляжей в Сочи закроют в целях безопасности
Детектив пообщался с жандармом, пропустившим Джемаля, Расторгуева и Радченко через блокпост в ЦАР
На ПМЭФ-2019 решаются судьбы миллиардов и континентов
Футболист "Тоттенхэма" попал в заявку сборной Кипра на матч с Россией
Роспотребнадзор за первый квартал этого года изъял 220 тонн некачественной плодоовощной продукции
"Анжи" с бюджетом в 27 млн рублей попробует заявиться в ПФЛ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости спорта
Дзюба встал в ворота сборной России

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.

Дзюба встал в ворота сборной России
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Технологии
Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Новости Украины
Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.

Зеленский создал "стратегию возвращения Крыма"
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Военные новости
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: Путин и Шойгу должны "восстать" против сноса памятника Жукову
Прибалтика
Экономический кризис заставил Латвию "улыбнуться" России
Политика. Новости и аналитика
Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.

Жириновский призвал власти перестать кормить чужие народы и помогать своему
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Новости Европы
Зеленский похвастался дружбой с главой Еврокомиссии
Общество
Украинский политолог был удален из студии "России 1" за "неуважение к жителям Донбасса"
Экономика
Росстандарт объявил советские ГОСТы "слабым звеном" и анонсировал их пересмотр
Игорь Буккер Когда работает эффект групповой привлекательности Игорь Буккер Любовь Степушова Москва усилит помощь "русским соотечественникам" в Приднестровье Любовь Степушова Александр Артамонов Система "Лиана" повысит обороноспособность России Александр Артамонов
Комментарии
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
Детектив пообщался с жандармом, пропустившим Джемаля, Расторгуева и Радченко через блокпост в ЦАР
Детектив пообщался с жандармом, пропустившим Джемаля, Расторгуева и Радченко через блокпост в ЦАР
Лавров объяснил, почему Путин обязан поддерживать ядерные силы в боеспособном состоянии
Миронов обратился к Путину с просьбой посмертно наградить спецназовца Никиту Белянкина
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Захарова пошутила о встрече Жириновского с американской журналисткой
Новый Европарламент не повлияет на отношение ЕС к России - эксперт
Миронов обратился к Путину с просьбой посмертно наградить спецназовца Никиту Белянкина
Волгоградская облдума даст оценку высказыванию местного депутата о "бесе" Ленине
Путин подписал закон об ограничении ежедневного снятия наличных при помощи анонимных электронных средств платежа
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Спрос на вторичное жилье упал на треть﻿
Либералы против Беглова: ряд проплаченных СМИ организовал травлю губернатора Петербурга
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Покинувшая ЛДПР новосибирский депутат выдвинется в мэры от партии "Зеленые"
Глава Еврокомиссии назвал Зеленского "новым Порошенко"
Москва усилит помощь "русским соотечественникам" в Приднестровье
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ