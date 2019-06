Самые оригинальные здания, которые построят в Москве

Для Москвы характерны типичные жилые кварталы, которые вписываются в рамки обычного жилья. Но вскоре столица станет удивлять своих жителей и гостей нестандартными арт-объектами - домиками на воде, концертным залом-часами, оригинальными строениями в промзоне ЗИЛа.



Самые необычные дома Москвы / The Most Unusual Buildings in Moscow

Дом-субмарина

В 2019-2020 г. г. в Москве появятся домики на воде. Из хаусбортов собираются построить целые микрорайоны на трех водохранилищах: Химкинском, Клязьминском, Пестовском. Этим инвестиционным проектом занимается отечественная компания.

Рыночная стоимость плавучего строения с габаритами почти в 100 кв. м. составит примерно 15-17 млн. рублей. Такие домики предназначены для круглогодичного проживания, их пришвартуют к специально построенным пирсам из бетона, которым не страшны морозы и изменения уровня воды. Каждый бетонный понтон рассчитан на 15-30 мест для плавучих домиков. Два хаусборта уже построены, один из них был представлен на выставке у станции метро «Войковская».

Компания-инвестор планирует построить пять микрорайонов на водной поверхности. Примечательно, что владельцы такого жилья смогут плавать по водоему со скоростью 8-15 км/час и смогут совершить путешествие в Завидово Тверской области или в Астрахань. Длина хаусборта составляет около 20 метров и с точки зрения нормативных документов он относится к маломерному судну, которому разрешается судоходство. Хозяин домика получит судовой билет, и с него будет взиматься только транспортный налог.

А еще в плавучих домиках собираются устроить апарт-отели, чтобы москвичи и туристы могли отдохнуть на природе.

«Парящий» небоскреб

«Парящий» объект с коттеджами на крыше начнут возводить в промзоне Бадаевского завода на набережной Тараса Шевченко. На этой территории появится горизонтальная высотка на крепких опорах, приподнятая над землей на 35 метров.

Это будет многофункциональный жилой комплекс с габаритами 100 тысяч кв. м., на этой площади найдется место для квартир, апартаментов, офисов. Крыша объекта будет необычной - на ней возведут коттеджи с террасами. С верхних этажей можно будет любоваться панорамными видами Москвы-реки, отреставрированными строениями, гостиницей «Украина» и другими объектами. Аналогов такому зданию в России нет. Сроки строительства «парящего» небоскреба - пять лет.

Дом с гигантскими часами

Объект в виде часов возводят в пределах делового центра «Москва-Сити» - это многофункциональный концертный зал. Девятиэтажное здание круглой формы украшает купол с огромным циферблатом, который поделен на 24 часовых сектора. Светящиеся стрелки увидят отовсюду, они покажут точное время. Это будут самые большие в мире часы (64 метра) и у них есть все шансы оказаться в книге рекордов Гиннеса.

По замыслу архитекторов в купол вмонтируют раздвижной механизм, что позволит в летнюю пору сдвинуть его к краям, и посетители получат возможность загорать на крыше концертного зала. В объекте обустроят мобильную сцену, которая сможет превращаться то в концертную площадку, то в экзотический пляжный клуб. В проекте запланировано 18 трансформаций сцены.

Дом-хамелеон

В промзоне ЗИЛа впервые в столице возвели дом-хамелеон. Погодные условия и освещение фасада объекта влияют на то, какими разноцветными оттенками переливается здание. Внешняя отделка глазурированным кирпичом придает ему в солнечный день радужно-светлые тона, а в пасмурную погоду - черный цвет.

У этого строения переменная этажность - от 7 до 14 этажей, на которых разместились 224 квартиры. Два подземных этажа занимает двухуровневый паркинг. Первый этаж отдадут под торговые точки и сферу услуг. Наверняка оригинальное здание заинтересует туристов и не исключено, что оно станет достопримечательностью столицы.

Фото: dom6.ru

