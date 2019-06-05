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Автор Инна Семенова

Что делать, когда затопили соседи?

Недвижимость print

Как поступить, когда в квартире с потолка льется вода? Как возместить понесенные траты? Куда обращаться? Ниже - рассказываем все поэтапно.


Жильцы, уехавшие за границу, затопили соседей по дому / Новости от 04.12.2018 01:03

Шаг №1. Обесточиваем электроприборы

Первое, что нужно сделать - это не бежать к соседям, а обесточить все электрические устройства. По возможности, их следует убрать из зоны подтопления, так как это чревато замыканием. Если воды уже чрезмерно много, и отключить приборы не получится (так как существует риск удара током), то нужно обесточить всю квартиру через щиток - чаще всего он находится в подъезде.

Шаг №2. Останавливаем потоп

После отключения электричества самое время идти к соседям. Если они дома, то нужно рассказать о подтоплении и попросить выключить воду. В ситуации, когда соседей нет дома, необходимо звонить в управляющую организацию, которая ответственна за обслуживание здания. Компания направит группу сантехников, которые перекроют воду в стояке, без посещения квартиры.

Шаг №3. Составляем акт о подтоплении жилья и ищем виновного

Следует попросить управляющую компанию (УК) составить акт о заливе водой жилья. В документе должны быть указаны полученные повреждения, а также прописано виновное лицо. Его выявляют путем осмотра помещений и внутридомовых коммуникаций. Если потоп произошел ввиду неисправности кранов соседей или из-за переполненной ванны, то виноваты они. На их плечи ляжет вся ответственность за возмещение убытков. В ситуации, когда неисправны внутридомовые коммуникации - ответственность переносится на УК. Специалисты рекомендуют составлять акт в присутствии соседей и совершать фотосъемку убытков, чтобы в дальнейшем, если потребуется, продемонстрировать в суде.

Шаг №4. Оценка убытков и предъявление виновнику

Провести подсчет стоимости убытков можно самостоятельно. Но лучший вариант - пригласить эксперта, который проведет независимую оценку. Проводить подсчет убытков рекомендуется в присутствии виновной стороны.

После осмотра оценщик выдаст акт о повреждениях. Если виновник соглашается на добровольной основе оплатить ущерб, то следует составить соответствующий договор (образец можно найти в интернете). Далее, соглашение заверяется нотариусом.

Что не рекомендуется совершать: устно договариваться с виновной стороной. В будущем человек может передумать и отказать в выплате.

Шаг №5. Обращаемся в суд

В основном иск подают в районный суд. Если сумма убытков небольшая (до 50 тысяч рублей), то из районного суда могут перенаправить в мировой. К заявлению нужно приложить следующий пакет документов:

  • свидетельство о праве владения жильем;
  • акт о заливе жилплощади, оформленный УК;
  • заключение оценщика;
  • соглашение о возмещении (если оно составлялось, и виновник ранее был согласен оплатить ущерб);
  • доказательство отправки уведомления о визите оценщика виновнику;
  • квиток об оплате госпошлины.

Шаг №6. Участвуем в судебном заседании

Суд принимает решение о запуске процесса рассмотрения дела в течение пяти дней с момента подачи иска. Если стороны не сошлись в сумме убытков, то суд имеет право в самостоятельном порядке установить размер возмещения, опираясь на фото и документы от оценщика.

Если вердикт суда не устроил, то можно использовать свое право на апелляцию. Обжаловать решение можно в течение месяца с момента его вынесения.  

Фото: damages.ru

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