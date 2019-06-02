При оформлении ипотеки будьте внимательнее



Ипотека или съемное жилье: советы экспертов / Новости от 02.01.2019 00:01

Для начала нужно хорошо прочитать кредитный договор поэтому нужно на этом хорошо сосредоточится. В договоре прописаны все отношения с банком. Основные параметры такого документа — это процентная ставка и срок погашения ипотеки. Только это не единственные пункты, на которые нужно обратить свое внимание.

Далее услуги. Квартиру необходимо оценить, а после заверить документы у юриста. Только вот услуги юриста и оценка — это кругленькая сумма денег, которая существенно ударит по карману. Отказаться от такого нельзя, перед данными услугами банк подписывает с кредитором документацию.

Также в договоре чаще всего прописывают различные комиссии. Например, комиссия за обслуживание, или ведение ссудного счета и пр. Процент 0.1 или 0.4 вроде не такой большей, но если умножить его на целый год или на несколько лет, то можно получить очень хорошую сумму — процент.

Иногда условия ипотеки могут менять. Поэтому крайне важно внимательно читать пункты договора, потому что комиссия может меняться и это будет одним из условий договора, которое легко пропустить. Через несколько лет может случиться так, что вы переедете в другую страну, потерять работу и тд. Многие факторы могут повлиять на то, чтобы отказаться от ипотеки и расторгнуть договор. Тоже самое и с пунктом об отсрочки погашения ипотеки или же разделение выплат с супругом. Готовьтесь к тому, что нужно будет заплатить банку за то, что он пойдет вам навстречу и сделает процентную ставку немного ниже, проведет замену и другие изменения. Сумма дополнительной платы также прописана в договоре. Со стороны банков часто появляются условия, которые касаются досрочного погашения кредита.

Также важно обратить внимание на платежный график. Как правило, это дополнительно приложение к договору, которое заверено печатью и подписью. В этом случае нельзя полагаться на обычный разговор. А вот если платеж будет просрочен, тогда вас ждет штраф и даже повышенная процентная ставка за за должность, это тоже прописывают в договоре.

Все пункты важны, например, как тот, который касается расторжения. Данный пункт содержит все ответы на ваши вопросы. Тут должны быть прописаны все условия расторжения, при каких условиях требуется погашение кредита и пр.

Ну и пункт про форс-мажоры — это важно. Например, вы можете решить резко все поменять и придется продать квартиру. Чисто теоретически из вырученной за продажу суммы можно погасить оставшийся долг за ипотеку. Возможно, что вам повезет и у вас останется какая-то небольшая сумма, которую вы оставите себе для новой жизни. Но чтобы это случилось, нужно внимательно читать каждый пункт договора.

Фото: businessman.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Жительница Хабаровска расплатилась с "экстрасенсами" квартирой

Депутаты решили закрыть тему двойных продаж квартир﻿

Росреестр вычислил квартирных мошенников на западе Москвы

Гастарбайтеры скупают доли квартир в Петербурге﻿