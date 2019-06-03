То, что нужно знать о регистрации права собственности



Новые правила госрегистрации недвижимости с 1 января 2017

Мы решили собрать для вас все ответы на самые часто задаваемые вопросы, которые касаются быстрой и легкой регистрации права собственности. Как правило, право собственности в гражданском праве - это совокупность нескольких полномочий. Первое - обладание вещью. Второе - распоряжение и изменение вещи. Третье - пользование и получение от нее дополнительный доход и пользу. Если дело касается недвижимости, в которой вы собираетесь в дальнейшем жить, ремонтировать помещение, сдавать его в аренду или продать, то необходимо точно знать, как зарегистрировать право собственности на недвижимость в Российской Федерации.

Важно знать, что единственное доказательство наличия зарегистрированного права на дом/землю - это информация, которая внесена в Единый государственный реестр недвижимости, сокращенно - ЕГРН. Данное право даже можно оспорить, но делается это только в суде.

Итак, сначала о том, кто может регистрировать право на недвижимость. Возможно вы удивитесь, но возраст человека должен быть старше 14 лет, также он должен быть гражданином Российской Федерации, иностранный гражданин и даже лица без гражданства. Родители могут выступать от лица своего ребенка в случае, если он не является совершеннолетним или же он не дееспособный, также эти функции может проделывать опекун и попечители.

Если есть необходимость или же вы сами желаете, тогда можно поставить дом на кадастровый учет, как только вы подадите документы на право собственности. Это необходимо если вы построили частный дом, объединили несколько участков земли или наоборот разделили один участок на несколько.

Чтобы узнать, какая документация для этого нужна, достаточно зайти на сайт Росреестра, там есть полный список документов с учетом различных способов подачи, а также различные тонкости и даже список исключений. Чтобы было проще, просто воспользуйтесь конструктором жизненных ситуаций. Там необходимо указать объект - жилой ли это дом, квартира или земельный участок, а также указывается тип операции. Данные этапы значительно уменьшат список документов, если ответите еще на некоторые уточняющие вопросы, тогда список будет более точным, который будет индивидуальным. А еще нам повезло, потому что на сайте Росреестра есть абсолютно все необходимые формы заявлений и образцы.

Регистрация права собственности стоит две тысячи рублей, если это делает физическое лицо и двадцать две, если регистрируется юридическое лицо. Срок ожидания составляет примерно пять-двенадцать рабочих дней.

Фото: oberoi-service.ru

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