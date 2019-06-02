Почему стоит выбирать для проживания квартиру-студию



Дизайн интерьера уютной однокомнатной квартиры.

С каждым разом доля людей, которые выбирают проживание в небольших квартирах увеличивается. Что же заставляет людей выбирать квартиры с маленькой площадью и какое количество квадратных метров необходимо человеку для комфортного проживания. Сейчас поговорим об этом подробнее.

Например, многие выбирают такие квартиры только потому, что она может быть рядом с работой/учебой - выгодное расположение. А еще квартира может находиться над офисом или напротив здания, в котором вы работаете. Поэтому не будет боязни задержаться и позже вернуться домой.

Также небольшая квартира может быть единственным доступным жильем. Всем известно, чем меньше квадратных метров, тем меньше стоимость. Да, нельзя не согласиться, если у вас есть на руках небольшая сумма денег, то можно обратиться к ипотеке, только вот ее придется выплачивать даже не один год. Подумайте, готовы ли вы к этому.

Приобретению небольшой квартиры-студии может поспособствовать и тот фактор, что она располагается в желаемом районе. Как правило, выбирая себе квартиру, человеку важен район, именно поэтому выбор может упасть на студию, но в хорошем районе. В тоже время, чем развитие район, тем дороже в нем будет приобретение жилья или просто его съем. В таком месте даже небольшая площадь будет стоить кругленькую сумму.

В такой квартире можно отлично сэкономить оплату за коммунальные услуги - это может быть даже одной из основных причин, по которым люди выбирают такое жилье. Понятно, что размер оплаты за квартиру обратно пропорционален метражу жилплощади. Также небольшая квартира требует меньшего количества световых приборов. Кстати, уборка в студии проходит гораздо быстрее, потому что предметов декора там в разы меньше. Поэтому не стоит думать, что студия - это плохой вариант.

Теперь, что касается ремонта. Многие считают, что это то явление, которое не заканчивается, а всего лишь останавливается на какое-то время. Понятное дело, чем больше площадь квартиры, тем больше требуется времени, затрат и нервов. В маленькой квартире-студии придется делать меньше отделочных работ, а значит это хорошо сэкономит вам бюджет.

Такая квартира не дает возможность разместить гостей. Это, конечно, очень странно, но именно этот фактор влияет на то, что многие выбирают именно небольшую квартиру-студию. Нехватка места для размещения гостей - это неопровержимый аргумент для того, чтобы отказать назойливым и незваным гостям в очередном визите. Теперь вы знаете, почему многие выбирают квартиры-студии, может быть в этом действительно что-то есть, но решать вам.

Фото: srbu.ru

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