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Автор Полина Козлова

Как заниматься инвестициями при помощи жилья

Недвижимость print

Человек нуждается в жилье уже достаточно давно, и эта потребность никогда не перестанет быть актуальной. Как правило, это базовая потребность человека в безопасности и комфорте. Все зависит от обстоятельств и потребностей, они у каждого разные. Конечно, все зависит от количества человек в семье, финансовой составляющей и места проживания. Предпочтения человека влияют на его выбор, даже с небольшим достатком. Только вот приобретенную недвижимость можно использовать не как место для проживания, а как средство сохранения капитала и дополнительного дохода. Давайте для начала обсудим положительные и отрицательные стороны такой инвестиции.


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Так вот недвижимость имеет высокую ликвидность. Также на продолжительный период - это будет стабильный доход, который сможет помочь получить прибыль. Жилье считается доступным вложением, а еще это отличный вариант для инвестирования.

Что касается минусов - это спрос на недвижимость напрямую зависит от экономической обстановки в стране и в определенном регионе. Стоимость недвижимости достаточно высока. Также в небольших городах спрос на недвижимость достаточно низкий и все могут испортить расходы на коммуналку, налоги и ремонт квартиры. Специалисты в области инвестиций считают, что вложения в такую сферу менее рискованны, чем торговля на бирже или инвестирование стартапа. А все потому, что недвижимость редко опускается в цене.

Достаточно выгодно вкладывать свои финансы в недвижимость, которая располагается в крупных городах, особенно если это жилое помещение. Но при этом существует прямая зависимость, а именно, чем больше город, тем выгоднее можно инвестировать свои финансы. Для этого необходимо понимать, что в каждом населенном пункте можно найти подходящие объекты недвижимости для инвестиций. Для максимальной прибыли нужно проводить анализ существующих направлений, только риск провала во время вложений в жилую недвижимость совершенно минимальный.

Есть два способа, которые помогут заработать хорошую сумму на такой недвижимости. Первый - это приобретение с целью дальнейшей перепродажи за более высокую цену. Второй - покупка для дальнейшей сдачи аренды.

Приобретая квартиру нужно обратить внимания на некоторые факторы - это месторасположения, планировка помещения, общее состояние и инфраструктура. Но в целом можно руководствоваться следующими критериями - это вид из окна, высота этажа, соседи и общий контингент жителей данного района. Но прежде, чем вкладываться в недвижимость для дальнейшей инвестиции, продумайте, сможете ли вы потянуть сначала покупку.  

Фото: bigrealty.ru

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Как заниматься инвестициями при помощи жилья
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