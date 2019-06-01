Прежде, чем покупать, поторгуйся

У рынка недвижимости есть свои устоявшиеся правила, например, одно из них - торговаться можно, и даже нужно. Конечно, любой продавец будет пытаться продать вам квартиру дороже, в то время, как покупатель наоборот хочет приобрести ее дешевле, но всегда есть золота середина, которая устроит обе стороны. Сейчас мы расскажем вам секреты торга, чтобы и цену сбить, и продавца не настроить против себя.



Что будет с хрущёвками и стоит ли покупать в них квартиры?

Ищите в квартире мелкие недостатки, но не перешагивайте черту. Чрезмерная придирчивость к недвижимости будет отталкивать, особенно, если вам действительно понравится квартира. Нужно быть осторожнее и подмечать только очевидные вещи, а не цепляться ко всему подряд, потому что это всегда заметно. Если продавец поймет, что вы намеренно цепляетесь к мелочам, чтобы снизить стоимость, он ее наоборот поднимет. Хорошо продумайте аргументы, чтобы не перейти за грань, все они должны быть адекватными и по фату. Лучше заранее написать список, например, если квартира находится на последнем этаже, то можно сделать акцент на этом, мол боитесь высоты и тд.

Также большую роль играет ваш внешний вид, лучше одеться скромнее, потому что первое впечатление крайне важно. Не показывайте продавцу ваш уровень достатка, оденьтесь просто и неброско, а вот дорогие украшения и брендовые вещи лучше оставить на потом. Иначе, увидев, ваш дорогой внешний вид продавец поднимет стоимость.

Помните, что время - это деньги, поэтому важно понимать, когда квартира была выставлена на продажу. Часто случается, что привлекательный объект продается уже продолжительное время. Некоторые риелторы твердят, что недвижимость, как люди, может быть везучей и наоборот, только это далеко не аргумент. Но в любом случае покупатель может воспользоваться тем, что квартира якобы невезучая, чтобы сбить стоимость. При этом не стоит просить слишком много. Сначала вы должны изучить все варианты приобретения, посоветуйтесь с хорошим риелтором, который поможет немного разобраться в данной сфере, чтобы вас не надурили. Если поймет, что за хороший вариант просят адекватную стоимость, то не стоит стремиться сделать ее ниже, потому что продавец тоже не профан и имеет понимание этой сферы. Но вот небольшую сумму он все же сможет уступить.

Также часто встречаются случаи, когда продавец завышает цену по причине свежего ремонта, потому что он обошелся в копеечку. Только этот аргумент вы можете превратить в контраргумент. Если вам не снижают стоимость квартиры, то можно просто сказать, что вам не по нраву ее интерьер и вы все это будете переделывать, а это еще одни дополнительные расходы.

Фото: realty.rbc.ru

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