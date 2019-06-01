Стоит ли обращаться в агентство недвижимости приобретая жилище в новостройке?

Сегодня мы решили порассуждать на тему обращения в агентство недвижимости, если собрались покупать квартиру в новостройке. Как правило, делая такую покупку и обращаясь в такую организацию есть парочка преимуществ - это полное сопровождение, работа с квалифицированными специалистами, которые должны контролировать все этапы сделки, начиная с консультации, заканчивая подписание договора со строительной организацией.



Цены на квартиры в новостройках снизились в десяти...

Обращаясь за помощью в крупную организацию, которая успела хорошо зарекомендовать себя на этом рынке, клиент понимает, что получит профессиональную и грамотную оценку рынка недвижимости города или страны в общем, а также специалист посоветует самый оптимальный вариант. Сама строительная компания рассказывает непосредственно о своих собственных объектах, этого, к сожалению, недостаточно, чтобы покупатель смог сполна оценить современный рынок недвижимости и сделать какой-то выбор.

Также важно понимать, что специалист агентства недвижимости - риелтор, старается выбить своему клиенту самые лучшие и выгодные условия сделки, например, он договориться о дополнительной скидке или поможет рассмотреть хорошие условия рассрочки. Но самое приятное в случае, когда клиент делает выбор в пользу того, чтобы обратиться в агентство - это комиссия недвижимости на рынке первичного жилья - новостройки составлять ноль процентов, т.е. абсолютно все квартиры продаются по цене, которую установил застройщик. Агентство недвижимости устанавливает те же акции и расценки, которые есть в строительной компании.

Также в случае, если клиенты покупает квартиру в только что построенном доме через агентство недвижимости, то можно просто не проверять документацию, потому что агентство сделало все за своего клиента. Например, большая часть агентств в Санкт-Петербурге перед тем, как заключить договор со строительной компанией тщательно проверяют всю информации и производят юридический анализ. Как правил, - это проверка на разрешение начала строительства, наличие документации на земельный участок, наличие документации об учредителях и прочее. Вся проектная декларация должна располагаться в открытом доступе, это сделано для того, чтобы все можно было без проблем проверить. Если агентство действительно проделывает все это, то можно быть уверенным в том, что партнеры агентства недвижимости - это надежные строительные компании, которые успели хорошо зарекомендовать себя на рынке недвижимости. Вот вам и преимущества того, чтобы обращаться в агентство недвижимости - это спокойствие и экономия, как минимум.

Фото: kherson-news.net

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