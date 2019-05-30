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Автор Полина Козлова

Как нужно готовить квартиру к продаже

Недвижимость print

Согласитесь, что, придя в магазин вы ни за что в жизни не обратите внимание на товар с плохой и испорченной упаковкой. Такой же принцип и с недвижимостью, поэтому перед продажей квартиру нужно подготовить.


Обзор однокомнатной квартиры. Завершенный ремонт. Дизайн интерьера.

Итак, начнем по порядку. Даже если у вас нет финансовой возможности сделать хороший ремонт, то можно улучшить ситуацию при помощи уборки, что изменит квартиру в лучшую сторону. Перед показом сделайте генеральную уборку, уберите все лишние предметы и оставьте только самое необходимое. Как правило, покупателя привлекает только чистое и опрятное жилье. Поэтому не нужно переживать, что не успели сделать капитальный ремонт, все дело в хламе. Если вы понимаете, что состояние квартиры совсем непривлекательное, тогда постарайтесь сделать хотя бы косметический ремонт. Это минимальные денежные вложения и усилия, зато результат привлечет покупателя.

Нужно провести анализ конкурентов, просмотреть похожие предложения, даже можно прозвонить и узнать все подробнее. Таким образом вы определите слабые и сильные стороны продаваемой квартиры. Не стоит полностью скрывать недостатки вашей квартиры, нужно лишь грамотно их преподнести и это поможет расположить покупателя к себе.

Также важным пунктом будет выписка, а именно, необходимо заранее выписать всех людей, которые зарегистрированы в этой квартире, чтобы после продажи и перехода собственности у покупателя была возможность сразу же переехать в приобретенное жилье. Перед продажей подготовьте необходимые документы, которые понадобятся для сделки. Это сократит время продажи и пощадит вашу нервную систему.

Вот небольшая часть рекомендаций, важно не упускать основные детали, верно оценить стоимость жилья, правильно подготовить квартиру к продаже. Также важно принимать во внимание важные аспекты, на которые чаще всего обращают свое внимание потенциальные покупатели. Если вы этого не можете предоставить, тогда стоит обратиться к услугам опытного риелтора - профессионала, которые уже имеет опыт продаж недвижимости и имеет четкое представление о том, какая ситуация сейчас происходит на рынке недвижимости и в каком он состоянии. Ведь мы прекрасно знаем, несмотря на то, что недвижимость - это всегда актуально, потому что людям нужно где-то жить, во что-то инвестировать, данный рынок постоянно нестабилен и многие момент могут быстро видоизменяться, что в дальнейшем может принести урон. Именно по этой причине опытный риелтор будет как никогда кстати.

Фото: bn.ru

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