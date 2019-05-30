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Автор Полина Козлова

По каким принципам выбирают свою первую квартиру и как сделать это правильно

Недвижимость print

Собственное жилье - вот о чем мечтают многие молодые люди, которые на данный момент проживают в одном доме с родителями/в общежитии/у друзей. Но вот первая покупка своего собственного жилья - это очень важный момент, к которому нужно подойти с особой осторожностью. В любом случае каждый человек рано или поздно сталкивается с тем, что ему пора перебираться в собственное жилье. Чтобы вам стало проще, мы составили небольшой список рекомендаций как раз для этого случая.


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Для начала начнет с первого вопроса - какую же квартиру выбрать? Первая квартира редко у кого бывает большой, поэтому многие отдают свое предпочтение квартирам-студиям, потому что это более бюджетный вариант, но также учитывается и то, что нужно будет терпеть присутствие второго человека в этом же помещении, потому что кухня и комнаты не имеют перегородки, это если вы собираетесь переехать с кем-то. А вот однокомнатная квартира или евродвушка дадут больше личного пространства.

Далее нужно обратить внимание на планировку квартиры, чтобы для вас она была удачной. Постарайтесь избежать квартир, у который есть длинные узкие коридоры, потому что это пространство стоит денег, но при этом пользы никакой. Также при выборе квартиры лучше делать выбор в пользу пространства с прямыми углами, потому что сложная геометрия значительно затрудняет расстановку мебели внутри.

Важно обращать внимание на мелочи, о них мы тоже сейчас расскажем. Относительно недавно покупатели маленьких квартир в новостройках называли стоимость жилья основным критерием во время выбора. Только новые опросы успели показать, что на сегодняшний день на первый план в роли критериев выходит уже не стоимость жилья, а непосредственно район и его развитая инфраструктура, доступность транспорта и наличие парковочных мест рядом с квартирой. Потому что проживание должно быть комфортным и касаться не только самих комнат, но и района.

Теперь о сумме - на какую ценовую политику нужно ориентироваться, покупая первую свою квартиру. Как правило, средняя стоимость однокомнатной квартиры, например, в Санкт-Петербурге составляет на сегодняшний день примерно три-четыре миллиона рублей, все зависит от локации квартиры и уровня комфортабельности будущего жилья. В Краснодаре стоимость квартир ниже - это примерно полтора - два миллиона рублей за однушку, но также все зависит от расположения дома и развитости инфраструктуры района. Поэтому перед покупкой важно учесть все аспекты, а после уже начинайте выбирать, чтобы потом не пожалеть, ведь это ваше первое жилье. 

Фото: vk.com

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