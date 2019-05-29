Список документов, которые понадобятся перед покупкой дачного участка

Мечта многих жителей городов-мегаполисов - это проводить свое свободное время на собственном дачном участке, среди зелени и цветов. Однако, чтобы не пожалеть о таком крупном приобретении, нужно разобраться, какие документы необходимо проверять, чтобы не оступиться и не потратить зря кругленькую сумму.



У дачи. Телеканал БСТ. 24.05.2019 16:00

Давайте по порядку, первыми в списке будут документы, которые устанавливают право на земельный участок и на дачный дом, который там располагается. Также нужно убедиться, что право собственности на земельный участок и дачный дом были зарегистрированы в установленном порядке. Как правило, это документация, такая, как свидетельство о государственной регистрации права на собственность или же выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Помимо регистрации собственности нужно запросить у продавца/нынешнего владельца кадастровый паспорт земельного участка. В этом документе отмечаются все границы дачного участка, а также там есть различные особенности земельного участка, которые могут повлиять на строительство и его законность, на проложенный газопровод, расположение участка в водоохранной зоне и многие другие пункты. Эту информацию можно получит еще и из общей выписки из Единого государственного реестра недвижимости, о котором мы уже говорили выше. Важно обращать внимание и на целевое назначение земельного участка, когда собираетесь его купить, можно ли на нем строить дом. Как правило, данная информация пишется в документах на землю и там должен быть пункт, который говорит о том, что земля предназначена для садоводства, жилого строительства или дачного строительства.

Нужно убедиться, что на момент приобретения дачного участка с домиком там есть в наличии коммуникации, которые являются действующими или есть ли возможность к ним подключиться. Продавец может вам сказать, что такая возможность имеется, но лучше не верить ему на слово и запросить специальное разрешение на присоединение к коммуникациям, которое выдается поставщиком данных услуг.

И, конечно, важно заранее спросить у владельца - продавца дачи справку об отсутствии различных задолженностей, которые касаются налогов или сборов за обслуживание, иначе придется оплачивать потом чужие счета и вам это явно будет не по нраву.

Дачные поселки не должны быть похожими на забытую деревушку, поэтому важно выбирать свой будущий земельный участок там, где достаточно развитая инфраструктура, ну если сравнивать с дачами. Чтобы не пришлось потому набирать воду из колодца и ездить в магазин за хлебом в город.

Фото: petersit.ru

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