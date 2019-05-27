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Автор Александра Алексеева

Квартиранты в Швейцарии

Недвижимость print

В России, если у человека есть стабильный заработок, то он старается за кратчайший срок приобрести собственное жильё. Но в Швейцарии большая часть населения не имеет своей жилплощади. Цены на квартиры у арендодателей весьма заманчивы, поэтому претендентам, чтобы заключить договор аренды, необходимо сначала понравится собственнику жилья. Хозяева обычно отдают предпочтение тем, у кого среди прочих наибольший доход.


В Швейцарии открылся отель без стен

Швейцарские арендаторы будут держать вас в постоянном напряжении, напоминая, что вы - лишь временный гость на их территории, который обязан подстраиваться под них. Собственник может внезапно сообщить о повышении цены за аренду или при после потери ключа за дополнительную плату установить другой замок.

Дешёвым вариантом для проживания является комната в коммунальной квартире. Первый квартирант заключает с хозяином договор аренды на всю жилплощадь, обязуя его заселить пустующие комнаты арендатору. Следующие поселенцы платят за квартиру первому заселившемуся, который несёт риски при возникновении долга недобросовестного соседа. При выселении из коммуналки квартирант должен найти себе замену на освободившуюся комнату.

Самая неприятная неожиданность швейцарского арендатора - ремонт. После заезда в съёмную квартиру вам может прийти уведомление с предписанием: в связи с намечающимся ремонтом надлежит освободить жилплощадь в ближайшие месяцы. Сам ремонт можно переждать под другой крышей, но при возвращении обновлённая квартира может подорожать. Оправданием служит покрытие расходов на ремонт, которые покрывается материальной помощью от государства. Налоговые вычеты от доходов производятся в меньшем размере, а расходы на большинство ремонтных услуг компенсируются, начиная от обновления территории (стены, окна, калитки и забор), заканчивая затратным оборудованием (водоснабжение, отопление и сантехника). Государство не возмещает работу выполненную собственноручно. Власти компенсируют лишь часть произведённых затрат.

Жизнь в старинных домах Швейцарии дело хлопотное и дорогостоящее. Наследникам приходится отдавать полученную от родителей жилплощадь из-за неподъёмного налога на имущество. Одним из критериев налога на недвижимость служит возможный доход от аренды. К реальному доходу прибавляется предполагаемая выручка, от которой тоже изымается процент в пользу государства. Получается, что собственное жильё в Швейцарии лишь обуза при наличии иных расходов: коммунальные услуги, страховые выплаты и налоговые вычеты. Снизить налог на квартиру или дом не получится т.к. её выводят «специалисты», которым вы приносите документы на жилплощадь.

Фото: swissproperty.ru

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