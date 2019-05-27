Быстро гасим ипотеку: реальность или недостижимая мечта

В современном обществе большая часть населения нашей страны имеет хотя бы один, а то и сразу несколько действующих кредитов. Немалую часть из них составляют ипотечные кредиты. Ипотеку нужно выплачивать далеко не один год, и многих не устраивает нести долговое бремя десятилетиями. Если вы задумываетесь о том, как побыстрее рассчитаться с долгами, эта статья для вас.



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При покупке квартиры в ипотеку стоит рассматривать различные варианты снижения долгового бремени. В досрочном погашении ипотечного кредита есть неоспоримые плюсы, так как чем меньше срок, тем меньше переплата по кредиту. Но кроме плюсов существует масса нюансов. Досрочное погашение кредитов не выгодно банкам. Попробуем разобраться, как избежать наиболее проблематичных ситуаций.

Прежде чем заключать договор кредитования удостоверьтесь в том, что договор предусматривает возможность досрочного погашения ипотеки. Не все кредитные организации предоставляют клиентам такую возможность, у некоторых даже предусмотрены штрафы за досрочное погашение. Всегда обращайте внимание на условия, которые предлагают разные кредитные программы.

Стоит иметь в виду, что выплату ипотеки можно сокращать двумя способами. Первый способ - это увеличение размера ежемесячных выплат, что в итоге позволяет сэкономить в целом и закрыть ипотеку досрочно. Второй вариант - уменьшение основной суммы долга. Такой вариант возможен, если вы получили дополнительную сумму денег, например, от продажи какого-то имущества, и с помощью этой суммы погашаете значительную часть ипотеки. В каждом случае банк должен все оформить документально и выдать вам новый график выплат.

Если банк предлагает вам выбирать между сокращением размера выплат или сроков, лучше выбирать размер выплат, экономить деньги и снова уменьшать общий основной долг. В результате такой вариант оказывается более выгодным.

Существует несколько приемлемых вариантов уменьшить ипотечное бремя или сокращения сроков его выплаты. Если вы не планируете уменьшать основную сумму долга, то лучше уменьшить срок, на этом также можно сэкономить.

Еще один вариант - ежегодно вносить один дополнительный платеж. В итоге это может существенно сократить сумму долга.

Золотое правило: если у вас несколько кредитов, начинайте их досрочное погашение с кредита с максимальными процентными ставками. Большая часть суммы первоначальных платежей по любому кредиту представляет собой проценты. Чем раньше вы начнете уменьшать сам долг, тем меньше процентов по нему вам придется выплатить.

Фото: xn--30-1lcqfet.xn--p1ai

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