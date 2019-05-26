Апартаменты и с чем их едят



Россияне все чаще отдают предпочтение не квартирам, а апартаментам — эксперт / Новости от 01.11.2018 13:38

Зачастую мы склонны употреблять слова «квартира» и «апартаменты» в качестве синонимов, и многие не обращают внимания на пометку «апартаменты» при покупке недвижимости. И очень зря, ведь с точки зрения правовой терминологии это совершенно разные вещи. Так что же такое апартаменты и чем они отличаются от квартиры?

Основное отличие апартаментов от квартиры состоит в том, что квартира - жилое помещение, апартаменты же юридически являются нежилым помещением площадью более 40 квадратных метров. Отсюда вытекает и множество нюансов, которые необходимо учитывать при покупке апартаментов.

Несмотря на юридический статус нежилого помещения, апартаменты часто строят именно для проживания людей и часто даже с соблюдением необходимых санитарных норм, принятых для жилых помещений. Изначально апартаменты в России считались понятием, относящимся к гостиничному бизнесу: их можно было покупать и использовать для временного проживания или сдавать в аренду. Сейчас же апартаменты используют не только как гостиницы в коммерческих целях, в них вполне можно жить, как в квартире. Только вот постоянную регистрацию в апартаментах получить не удастся - это запрещено законом. Можно получить лишь временную регистрацию в апартаментах сроком не более, чем на пять лет, однако с последующей возможностью продления регистрации. Но прописаться в апартаментах не получится.

На рынке недвижимости довольно часто стоимость апартаментов может оказаться процентов на двадцать оказаться ниже стоимости такой же по площади и классу новой квартиры. Ведь раз апартаменты - помещение нежилое, то застройщику не нужно оформлять множество разрешений, необходимых при строительстве жилого дома. Плюс можно сэкономить, благодаря отсутствию необходимости соблюдать некоторые строительные нормы, обязательные в случае с жилым фондом. Кроме того, застройщик не обязан обеспечивать социальную инфраструктуру при возведении апартаментов, как в случае с квартирами, и это тоже помогает снизить цену. Конечно, в большинстве случаев апартаменты строят в районах с уже сложившейся инфраструктурой, но всегда лучше проверить, есть ли рядом необходимые объекты, прежде чем совершать покупку недвижимости.

Ещё одно преимущество апартаментов, помимо низкой цены, - возможность проявить фантазию во время ремонта внутри помещения. Если для перепланировки в квартире жильцам потребуется взять в соответствующих структурах официальное разрешение, то в апартаментах ничего подобного не нужно - можно смело сносить и возводить перегородки. Главное не затронуть конструкцию здания и несущие стены.

Но есть здесь и своя ложка дёгтя. Помимо уже упомянутой невозможности получить постоянную регистрацию в апартаментах, за них придётся заплатить более высокий налог на имущество, нежели платят собственники квартир. Ударят по кошельку и тарифы на услуги ЖКХ в апартаментах, так как для нежилых фондов тариф рассчитывается иначе: за электричество и отопление придётся платить где-то на четверть больше, за воду - на 10 процентов больше.

Кроме того, при покупке апартаментов на первичном рынке не будет обеспечена защита покупателя. То есть, если человек вложился в строительство жилого дома в надежде получить там квартиру, но стройка по каким-то причинам прекратилась, нормы законодательства защитят покупателя. В случае с нежилым фондом, куда входят апартаменты, такой защиты нет, и вкладываться в строительство придётся, будучи готовым к возможным рискам.

Так что, принимая решение о покупке недвижимости, всегда стоит сперва изучить законодательство и учесть возможные подводные камни.

Фото: remontdizajn.ru

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