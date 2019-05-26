Не так сложно: определение размеров участка

Владельцы участков в садоводстве часто задумываются о возможности легального расширение своей земли; то же касается и желающих построить собственный дом или дачу. При этом далеко не все знают, что определение размеров участка и его расширение определены законом.
Основными документами для граждан РФ, интересующихся вопросами максимального размера земельного участка, являют ст. 11.9, п.1 Земельного кодекса и ст.30, ч.6 Гражданского кодекса РФ. Там содержатся правила определения земельного минимума и максимума для участка. Кроме того, закон позволяет получить участок или расширить его совершенно бесплатно.
Следует учесть, что правила для выделения участка разнятся в зависимости от разных регионов. Поэтому в одном субъекте РФ земли можно получить больше, а в другом меньше - но все «местные» требования не могут противоречить федеральным. Таким образом, если при выдаче земли было замечено нарушение этих правил или Конституции, такое решение можно оспорить.
В понятие максимального предельного значения земельного надела входит сразу несколько определений. По сути, это сочетание нескольких пунктов:
Чтобы уточнить границы своего участка, следует подать заявление в местные административные органы, где будут указаны все данные на участок и просьбы заявителя. В настоящее время существует обязательное требование, что менее 3 соток участок для строительства жилого дома быть не может, однако эта цифра может разниться в зависимости от региона и муниципалитета.
Порой бывает сложно понять, подходит ли участок под строительство, можно ли его расширить, а также препятствовать намерениям соседей захватить часть этой территории. Если уверенности в этом нет, то следует пригласить специалистов из БТИ, а также заказать профессиональное межевание земли. Так же надо поступать и при покупке земли в собственность. Только после перечисленных выше процедур можно подать заявление о постановке на учет в Росреестре.
Важное для владельцев дач и домиков в садоводствах событие состоялось 1 марта 2015 года, когда в Земельный кодекс РФ внесли несколько важных изменений касающихся, в том числе, и безвозмездного увеличения своей земли за счет «прирезков». Речь идет о небольших участках, примыкающих к дачам - номинально они не являются владением, но годами обрабатываются для выращивания цветов или овощей.
Если нет претендентов на эту землю, то изменения в Земельном кодексе позволили присоединить отрезок к своей земле на законных основаниях. Это можно объяснить желанием увеличить свой участок, но не более максимально разрешенного законом значения.
На практике можно назвать несколько причин для присоединения такой земли:
Главное условие подачи заявления на перераспределение земельного участка - предварительно проведенная процедура межевания и наличие профессионально составленного подробного плана участка.
Фото: glavkadastr36.ru%
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