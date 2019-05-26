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Автор Анастасия Шадская

Не так сложно: определение размеров участка

Недвижимость print

 


Энциклопедия стройки. Правила ограждения земельного участка

Владельцы участков в садоводстве часто задумываются о возможности легального расширение своей земли; то же касается и желающих построить собственный дом или дачу. При этом далеко не все знают, что определение размеров участка и его расширение определены законом.

Основными документами для граждан РФ, интересующихся вопросами максимального размера земельного участка, являют ст. 11.9, п.1 Земельного кодекса и ст.30, ч.6 Гражданского кодекса РФ. Там содержатся правила определения земельного минимума и максимума для участка. Кроме того, закон позволяет получить участок или расширить его совершенно бесплатно.

Следует учесть, что правила для выделения участка разнятся в зависимости от разных регионов. Поэтому в одном субъекте РФ земли можно получить больше, а в другом меньше - но все «местные» требования не могут противоречить федеральным. Таким образом, если при выдаче земли было замечено нарушение этих правил или Конституции, такое решение можно оспорить.

В понятие максимального предельного значения земельного надела входит сразу несколько определений. По сути, это сочетание нескольких пунктов:

  • сам участок;
  • процентная возможность его застройки;
  • разрешенная этажность при строительстве;
  • внешние отступы от границ.

Чтобы уточнить границы своего участка, следует подать заявление в местные административные органы, где будут указаны все данные на участок и просьбы заявителя. В настоящее время существует обязательное требование, что менее 3 соток участок для строительства жилого дома быть не может, однако эта цифра может разниться в зависимости от региона и муниципалитета.

Порой бывает сложно понять, подходит ли участок под строительство, можно ли его расширить, а также препятствовать намерениям соседей захватить часть этой территории. Если уверенности в этом нет, то следует пригласить специалистов из БТИ, а также заказать профессиональное межевание земли. Так же надо поступать и при покупке земли в собственность. Только после перечисленных выше процедур можно подать заявление о постановке на учет в Росреестре.

Важное для владельцев дач и домиков в садоводствах событие состоялось 1 марта 2015 года, когда в Земельный кодекс РФ внесли несколько важных изменений касающихся, в том числе, и безвозмездного увеличения своей земли за счет «прирезков». Речь идет о небольших участках, примыкающих к дачам - номинально они не являются владением, но годами обрабатываются для выращивания цветов или овощей.

Если нет претендентов на эту землю, то изменения в Земельном кодексе позволили присоединить отрезок к своей земле на законных основаниях. Это можно объяснить желанием увеличить свой участок, но не более максимально разрешенного законом значения.

На практике можно назвать несколько причин для присоединения такой земли:

  • под сад;
  • под огород;
  • дачное хозяйство;
  • подсобное хозяйство;
  • возведение дома для проживания;
  • постройка подсобки.

Главное условие подачи заявления на перераспределение земельного участка - предварительно проведенная процедура межевания и наличие профессионально составленного подробного плана участка.

Фото: glavkadastr36.ru%

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