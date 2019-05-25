Не замерзни! Правила отопления домов



Как устроена однотрубная система отопления / How does...

Россия - далеко не средиземное государство, где тепло большую часть года. В отличие от южных стран, россияне живут в условиях многомесячных холодов, поэтому вопрос качественного отопления жилых домов для них очень актуален. Как узнать, соблюдается ли закон в этой сфере?

Правила и стандарты

Согласно ГОСТу о жилищно-коммунальных услугах и общих технических условиях, в отопительный сезон температура в жилых домах должна колебаться в диапазоне 18-25° выше нуля, разница определяется характером самого помещения:

комнаты - 18-24°;

в угловых квартирах - от 20°;

ванна - от 25°;

лестницы и подъезды - 14-20°.

Несмотря на такие значения, в ночное время закон допускает снижение этих показателей, но не более 3 градусов. СанПиН также требует, чтобы отопление было равномерным, не загрязняло воздух вредными веществами и не имело странных запахов или шума в процессе.

Сроки отопительного сезона меняются ежегодно, закон требует начинать отапливать помещения, если в течение пяти дней температура воздуха была ниже 8°. Окончание также может наступить раньше, если в тот же срок стояла температура выше 8°.

Подозрительно прохладно

Если температура в квартире кажется слишком холодной, это может указывать на невыполнение обязанностей со стороны коммунальных служб, а также на проблемы с батареями и иными отопительными приборами.

Голословное обращение в управляющую компанию может не сработать - поэтому потребуется сделать замеры температуры в помещениях. Отметим, что существует целый ряд условий, без которых замеры могут быть признаны недействительными:

не в солнечную погоду;

полная герметичность помещения;

минимум в 2 комнатах;

на высоте 60 см от пола;

на расстоянии более 0,5 м от батарей.

В студиях или однокомнатных квартирах, где окно занимает 30% от всей стены, можно проводить замеры только в одном помещении. Также необходимо проверить температуру горячей воды в кранах - если она ниже 50-70°, это тоже повод для жалобы.

Выявление недостаточного отопления по замерам дает повод для обращения в аварийно-диспетчерскую службу, которая сообщит о возможной проблеме с теплотрассами или вышлет для проверки свою бригаду. После замера со стороны аварийной службы составляется официальный акт замера - он и будет основным документом для владельцев квартиры.

Решение проблемы

Коммунальные службы обязаны исправить все проблемы с отоплением и убедиться, что температура во всех жилых помещениях соответствует нормам. Помимо решения проблемы с неправильным отоплением, можно получить и другого рода компенсацию от коммунальных служб. Каждый час неподобающей работы ЖКХ по отоплению жилья дает право на скидку в 0,15% при плате за тепло в доме.

Так что ошибка коммунальщиков может снизить квартплату по отоплению сразу на 80-90%, но на практике управляющая компания редко соглашается на подобный перерасчет, может потребоваться разбирательство в суде.

Фото: ruswest.ru

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