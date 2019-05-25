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Автор Анастасия Шадская

Затопляют? На абордаж или на попятный?

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Как не затопить соседей. Делаем датчик протечки воды.

Залив квартиры может случиться с любым. Порча ремонт, потеря дорогостоящей техники и мебели вызывает у пострадавших справедливый гнев, но вместо попытки разобраться с виновными соседями силой следует знать, что говорит о решении данной проблемы закон.

Как быть?

Первое, что следует сделать при обнаружении залитой сверху квартиры - не бросаться убирать воду, а начать фиксировать случившееся на телефон или камеру. Фотографии и видео не всегда могут пригодиться в разрешении ситуации, но в случае судебного разбирательства именно они станут важными документальными доказательствам случившегося.

Далее следует вызвать представителей управляющей компании или ТСЖ для фиксации случившегося. Только после этого следует идти к соседям - не для угроз или применения силы, а для просьбы немедленно выключить воду. Если в квартире никого нет, нельзя взламывать чужую собственность - это грозит не решением проблема, а уголовной ответственностью.

Прибывшие на место работники ЖКХ должны составить акт о случившемся и зафиксировать все повреждения. Это очень важный момент - без данного документа станет невозможной оценка уровня ущерба со стороны страховой компании или независимой комиссии в случае мирного соглашения с виновной стороной.

Кто виноват?

Виновных в заливе квартиры может быть несколько:

1.     Соседи сверху - как собственники, так и их квартиранты;

2.     УК или ТСЖ - если управляющая компания не заменяла вовремя трубы и т.п.;

3.     Рабочие - как бригада для ремонта в квартире, так и подрядчики ЖКХ при проверке теплотрасс.

Определить виновных могут только эксперты. Заметим, что в случае вины коммунальщиков те никогда не признают своей вины, указывают на соседей сверху, своих подрядчиков, ремонтную бригаду пострадавших, обстоятельства. Для того, чтобы не упустить настоящего виновника, следует дополнительно вызвать и независимого эксперта.

Порядок действий

При наличии страховки на квартиру оценку и возмещение ущерба берет на себя страховая компания, а при ее отсутствии - виновный в случившемся. После получения акта о происшествии вызывается оценщик, который составляет полный перечень повреждений и смету по каждому из пунктов.

Если виноваты соседи, нельзя решать все силой. Нужно обязательно договориться с ними о возмещении ущерба - мирным путем или через суд. Нельзя заключать устное соглашение - даже при свидетелях, так как оно не имеет юридической силы, и можно будет потерять и имущество, и шансы на выплату компенсации. Кроме того, по закону можно требовать деньги только за то, что указано в акте оценки.

При вине УК порядок действий аналогичен. Если залив произошел по вине нанятых ими подрядчиков - виновата именно коммунальная служба, ответственная за выбор работников, хотя сотрудники УК обычно об этом умалчивают или жалуются на бригаду.

Если решить вопрос мирно не удалось - нужно идти в суд. Для иска требуются:

  • Копия права на собственность;
  • Договора аренды (при съеме жилья);
  • Акт залива;
  • Акт оценки;
  • Заключение экспертной комиссии;
  • Смета;
  • Доказательства.

При обращении в суд необходимо четко изложить обстоятельства случившегося, предоставить доказательства в виде фотографий и свидетельства очевидцев. Компенсация может быть выплачена как единовременно, так и по частям. Если ответчик не имеет в распоряжении такой суммы, то она будет вычитаться из его зарплаты по частям ежемесячно или получена путем конфискации части имущества.

Фото: ptzgovorit.ru

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