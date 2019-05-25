Затопляют? На абордаж или на попятный?

Залив квартиры может случиться с любым. Порча ремонт, потеря дорогостоящей техники и мебели вызывает у пострадавших справедливый гнев, но вместо попытки разобраться с виновными соседями силой следует знать, что говорит о решении данной проблемы закон.
Как быть?
Первое, что следует сделать при обнаружении залитой сверху квартиры - не бросаться убирать воду, а начать фиксировать случившееся на телефон или камеру. Фотографии и видео не всегда могут пригодиться в разрешении ситуации, но в случае судебного разбирательства именно они станут важными документальными доказательствам случившегося.
Далее следует вызвать представителей управляющей компании или ТСЖ для фиксации случившегося. Только после этого следует идти к соседям - не для угроз или применения силы, а для просьбы немедленно выключить воду. Если в квартире никого нет, нельзя взламывать чужую собственность - это грозит не решением проблема, а уголовной ответственностью.
Прибывшие на место работники ЖКХ должны составить акт о случившемся и зафиксировать все повреждения. Это очень важный момент - без данного документа станет невозможной оценка уровня ущерба со стороны страховой компании или независимой комиссии в случае мирного соглашения с виновной стороной.
Кто виноват?
Виновных в заливе квартиры может быть несколько:
1. Соседи сверху - как собственники, так и их квартиранты;
2. УК или ТСЖ - если управляющая компания не заменяла вовремя трубы и т.п.;
3. Рабочие - как бригада для ремонта в квартире, так и подрядчики ЖКХ при проверке теплотрасс.
Определить виновных могут только эксперты. Заметим, что в случае вины коммунальщиков те никогда не признают своей вины, указывают на соседей сверху, своих подрядчиков, ремонтную бригаду пострадавших, обстоятельства. Для того, чтобы не упустить настоящего виновника, следует дополнительно вызвать и независимого эксперта.
Порядок действий
При наличии страховки на квартиру оценку и возмещение ущерба берет на себя страховая компания, а при ее отсутствии - виновный в случившемся. После получения акта о происшествии вызывается оценщик, который составляет полный перечень повреждений и смету по каждому из пунктов.
Если виноваты соседи, нельзя решать все силой. Нужно обязательно договориться с ними о возмещении ущерба - мирным путем или через суд. Нельзя заключать устное соглашение - даже при свидетелях, так как оно не имеет юридической силы, и можно будет потерять и имущество, и шансы на выплату компенсации. Кроме того, по закону можно требовать деньги только за то, что указано в акте оценки.
При вине УК порядок действий аналогичен. Если залив произошел по вине нанятых ими подрядчиков - виновата именно коммунальная служба, ответственная за выбор работников, хотя сотрудники УК обычно об этом умалчивают или жалуются на бригаду.
Если решить вопрос мирно не удалось - нужно идти в суд. Для иска требуются:
При обращении в суд необходимо четко изложить обстоятельства случившегося, предоставить доказательства в виде фотографий и свидетельства очевидцев. Компенсация может быть выплачена как единовременно, так и по частям. Если ответчик не имеет в распоряжении такой суммы, то она будет вычитаться из его зарплаты по частям ежемесячно или получена путем конфискации части имущества.
Фото: ptzgovorit.ru
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