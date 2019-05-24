Что нужно знать о процессе перепланировки: что можно и нельзя﻿

Современные дизайнеры и строители предлагают сегодня квартиры и дома, эргономичные и максимально комфортные для проживания человека. Однако на вторичном рынке зачастую ситуация такова, что жилье прошлого века требует внесения корректив и перепланировки. Очевидно, что старые конструкции, особенно в многоквартирных домах, предполагают бережное отношение при изменении своих параметров.
Что нужно знать об основных этапах перепланировки
Любая перепланировка должна быть зафиксирована в техническом паспорте помещения. Кроме того, предварительно проект вносимых изменений должен быть согласован каждым собственником помещения. И ещё один обязательный этап — согласование в Департаменте жилищной политики. Если квартира приобреталась в ипотеку, она продолжает находиться в залоге у банка, и потому перед началом перепланировки нужно дополнительно получить согласование банка. Эта инстанция не всегда охотно идёт навстречу, ещё более жёстко ограничивая изменения жилых параметров.
Какие виды перепланировки однозначно запрещены:
— изменение фасадов, если здание относится к объектам культурного наследия;
— реализация проектов, которые нарушают системы вентиляции и препятствуют полноценному использованию другими жильцами дома;
— располагать санузлы и кухни над жилыми помещениями;
— любые работы в домах аварийного состояния;
— уменьшение жилых помещений за счёт увеличения коридоров или создание комнат площадью менее 8 метров;
— объединение кухни с жилыми помещениями, если дом газифицирован, как запрещен и демонтаж двери на кухню;
— создание дополнительных лоджий и вынос батарей на балкон;
— подключение тёплых полов к общей системе отопления дома;
— включение общедомовых помещений как чердак или коридор в состав квартиры;
— перевод жилого помещения с нежилое;
— внесение любых изменений, нарушающих санитарно-строительные нормы и прочность конструкции дома. Особенно это относится к панельным домам, где даже стены нужно сверлить осторожно и соблюдать все требования к устройству дверных проемов. Разработана целая система рекомендаций и возможных вариантов перепланировки в домах каждой серии, их можно найти на сайте Роспроекта.
Какие виды перепланировки разрешены без согласования:
Такие работы, как ремонт, остекление балконов, замена сантехники и батарей могут проводиться без согласований и дополнительных разрешений.
Есть ещё третья категория изменений, которые при должном соблюдении всех правил могут быть внесены.
1. Создаём проект
Здесь важно собрать пакет документов из БТИ — тех. паспорт квартиры, данные об особенностях всего дома (поэтажная экспликация) и обратиться к профессионалам, которые с учётом всех нюансов помогут вам создать квартиру своей мечты, при этом не нарушая закона и основных правил перепланировки.
2. Проект подаём на согласование через МФЦ. Пишем заявление, прикладывая документ о собственности, тех. паспорт, проект и согласия всех владельцев и прописанных в квартире.
Ждём 45 дней.
3. Воплощение проекта в жизнь.
4. Приёмка объекта. Управляющая компания и БТИ создают совместно с жилой инспекцией комиссию, принимают работы и подтверждают их соответствие первоначально согласованному проекту.
5. Выдаётся акт о перепланировке, который сдаётся в БТИ. На его основании и после новых замеров квартира получает новый тех. паспорт.
Фото: novostroy-spb.ru
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