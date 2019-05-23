Определяем стоимость квартиры - как не прогадать?

Если вы собираетесь купить или продать свою квартиру, то первое, что необходимо сделать - узнать настоящую стоимость этой квартиры на рынке недвижимости. Так вы сможете узнать, на какую сумму рассчитывать при продаже или как не переплатить при покупке. Не секрет, что продавец всегда желает получить максимально большую сумму, а покупатель старается подобрать хорошее соотношение цены и качества. Рассмотрим основные способы оценки стоимости квартиры и определимся, какой же из них лучше.



Обзор однокомнатной квартиры. Завершенный ремонт. Дизайн интерьера.

Оценка по кадастровой стоимости. Этот метод часто не отражает реальной цены, а занижает ее.

Ориентировка на среднюю стоимость похожего первичного жилья. Застройщик складывает стоимость одного квадратного метра, основываясь на себестоимости строительства, а также на прибыли, которую он планирует получить.

Просмотр объявлений на различных сайтах и СМИ для изучения всех предложений на похожее жилье.

Воспользоваться ресурсами, предоставляющими статистические данные о средней стоимости различного жилья по региону.

Также можно вызваться профессионального оценщика. Но помните, что обычно они занижают стоимость в среднем на 7%, что бы вашу квартиру точно купили.

Какой же из этих способов лучше? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Мы рекомендуем использовать сразу несколько способов в совокупности для более точного результата.

Факторы, влияющие на стоимость квартиры.

Для вторичного жилья существует множество факторов, которые будут влиять на цену. На первичном же рынке жилья цена устанавливается только застройщиком. Самой главной характеристикой любой квартиры будет ее площадь. Но ведь абсолютно одинаковые по метражу квартиры могут иметь разную цену. От чего это может зависеть?

1. Местоположение. Цена будет очень сильно меняться в зависимости от того насколько далеко от центра города расположена квартира и в каком районе. В этом же пункте стоит сказать о доступности общественного транспорта. Близость автобусной остановки или станции метро - это существенное преимущество.

2. Этаж. Самыми популярными в многоэтажных домах являются этажи начиная с третьего по третий сверху. Наличие лифта будет играть большую роль при выборе квартиры на высоком этаже.

3. Наличие парковочного места или парковки недалеко от дома.

4. Состояние дома, в котором находится квартира. Особую ценность представляют дома из кирпича или монолитные. Они считаются более долговечными. Чаще всего покупатели обращают внимание на новостройки. Мало кому хочется каждый день заходить в обшарпанный подъезд, так что его вид также имеет важное значение и производит первое впечатление от дома.

5. Инфраструктура. Она подразумевает наличие магазинов, аптек, школ и детских садов, а также множества других удобств рядом с домом. Чем лучше развита инфраструктура, тем выше ценится квартира.

Итак, мы выяснили, что в каждом конкретном случае стоимость квартиры будет различной. Сопоставьте среднюю цену квартиры с ее преимуществами и недостатками для определения наиболее удачной цены.

Фото: biz.censor.net.ua

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