Из нескольких один: объединение земельных участков

Объединение земель - что это такое?



Дачный сезон. Телеканал Аист. 22.05.2019 05:00

Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком. Именно это и есть процедура объединения. На законодательном уровне такая процедура относится к одному из кадастровых видов работ, которая дает возможность соединить воедино два или более смежных участков земли. Одновременно с этой процедурой каждый участок, который попал под объединение, перестает существовать как отдельная кадастровая единица.

Процедура объединения

Первое, на что стоит обратить внимание, проводилось ли межевание. Если нет, то необходимо произвести данную процедуру в установленном законом порядке.

Во-вторых, имейте в виду, что все имеющиеся обременения на прежних участках переходят на новый.

Также у нового участка земли должен быть адрес. Если его нет, то необходимо внести сведения о расположении в государственный кадастр недвижимости.

Процедура завершается в тот момент, когда владелец или владельцы получают на руки новое свидетельство о собственности на один участок земли.

Требования к субъектам объединении

Из вышесказанного можно сделать вывод, что объединить земли можно не всегда. И помимо всего, участки земли должны соответствовать некоторым требованиям. Когда хотя-бы одно правило не соблюдается, объединение будет считаться незаконным.

Перечень требований:

Объединяемые участки земли должны быть смежными;

Наличие межевания земель, с занесением в кадастровый реестр;

Одинаковый вид разрешения на использование у каждого участка земли;

Ранее имеющееся разрешение на использование объектов недвижимости на участках должно быть сохранено;

Земельный участок, который образовался, не должен приводить к невозможности устанавливать постройки разного назначения или другим сложностям, которые делают невозможным или усложняют эксплуатацию земель;

Объединенный участок не может способствовать образования изломов на границе, их вклиниванию или вкрапливанию;

Вся процедура должна рассматриваться в рамках действующего законодательства.

Право владения

Когда у всех объединенных земель один хозяин, он получает право на единоличное владение землей. В том случае, когда в этой процедуре задействованы земельные угодья с несколькими владельцами, право собственности будет совместное.

Случаются ситуации, когда земельные участки находятся во владении гражданина на правах бессрочного пользования, безвозмездного срочного пользования или пожизненного наследуемого владения. Объединить такие земли в рамках закона возможно, но только в том случае, когда у них один собственник.

Фото: landshaftdizajn.ru

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