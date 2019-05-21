На каком этаже купить квартиру: рекомендации от экспертов

При покупке жилой площади учитывается множество факторов. Один из критериев при выборе квартиры — этаж. Иногда этот параметр не так важен, но большинство людей предпочитает покупать недвижимость повыше.



Защита интересов Покупка квартиры на вторичном рынке. Телеканал Тномер. 17.05.2019 23:45

Во времена СССР большая часть людей предпочитала жить на первых и последних этажах. Такая тенденция сохранилась отчасти. При этом потенциальные покупатели приобретают квартиры на первых этажах из-за низкой стоимости жилья. Обычно она ниже на 15% от аналогичных предложений в том же доме.

Также в советское время редко приобретались квартиры на последних этажах. Причина здесь была простая — низкое качество постройки крыши из-за чего люди часто жаловались на протечку. При этом даже большие скидки не могли убедить потенциальных покупателей приобрести жилплощадь.

Покупка на предпоследних этажах также была недоступна для среднестатистических жителей СССР. Обычно это были наиболее дорогие квартиры с большой площадью — пентхаусы.

Первый этаж

На сегодняшний день покупка жилья на первых этажах может оказаться головной болью. Во-первых, в больших жилых комплексах очень часто располагаются малые предприятия, предпочитающие занимать жилплощадь на самом первом этаже. Из-за большого шума каждый день проживание в квартире может оказаться некомфортным.

Во-вторых, под первым этажом располагается подвал. Отсюда может образоваться сырость в определенных местах, что может испортить обои и пол. Из-за образования сырости могут также появиться тараканы, что станет еще одной проблемой для жильцов.

Следующий минус первого этажа — это мусоропровод, где постоянно скапливается мусор с верхних этажей. Таким образом, в коридорах образуется неприятный запах. Помимо этого, на окнах первых этажей всегда монтируются решетки в целях безопасности жильцов. Однако, такая защита не спасает человека от пожара, который может возникнуть в квартире.

Вдобавок не стоит забывать про постоянный шум, когда люди входят в подъезд, поднимаются наверх и вызывают лифт. Кроме этого, на первом этаже всегда отсутствуют качественное освещение, поскольку окна закрыты деревьями или другими объектами.

Отсутствие балкона также сказывается на комфорте жильцов. Обычно для хранения вещей используется лоджия, но поскольку ее нет, то хранить предметы придется в комнатах. Вдобавок можно отметить низкое качество воздуха, которое влияет на здоровье, поэтому владельцам нижних этажей рекомендуется приобретать очистители воздуха.

Тем не менее на первом этаже есть и свои плюсы. Во-первых, это низкая стоимость жилья. Во-вторых, жители могут не платить за обслуживание лифтов и быстро выходить на улицу.

Специалисты отмечают, что нет никаких электромагнитных излучений на первом этаже, поэтому давление не будет так часто меняться, как у жителей верхних этажей.

Последний этаж

Жить на самом верху иногда бывает трудно. Во-первых, летом при нагревании крыши, квартира превращается в парилку. Во-вторых, из-за маломощности насосов могут возникать перепады воды. В-третьих, существует возможность возникновения вибраций, которые сильно влияют на давление человека.

При этом жилье "наверху" имеет ряд преимуществ. Первое, что бросается в глаза — это красивый вид из окна и наличие балкона. Также на верхних этажах воздух гораздо чище, а уровень шума в несколько раз ниже, чем на первом этаже.

Фото: kupitkvartiru.spb.ru

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