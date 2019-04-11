Самые известные трагические ошибки архитекторов, которые унесли жизни людей

Профессиональная деятельность архитектора очень ответственна. В его обязанности входит не только создание красивой оболочки здания, но и работа над его прочностью, чтобы жители и посетители этого объекта находились в безопасности. Но, к сожалению, не всегда это так и ошибки архитектора приводят к трагедиям. В текущей статье мы расскажем о самых известных из них.
1. Кинотеатр "Никербокер"
На тот момент строению, находящемуся в Вашингтоне, насчитывалось только пять лет, когда произошла трагедия - в 1922 году его крыша не справилась с большой толщей снега. Обрушение кровли унесло жизни сразу 98 человек. В то время январь был довольно щедрым на осадки, и метель длилась несколько дней подряд, чего не учли архитекторы.
2. Плотина на реке Титон
Данное строение расположилось в Айдахо, США, и стало известно всему миру после обрушения, вызванного ошибками при возведении объекта. Результат — смерть 11 человек и пара миллиардов убытка. Во время следственных мероприятий было установлено, что создатели проекта не приняли во внимание особенности местного грунта. По итогу образовались трещины, что спровоцировало прорыв.
3. Универмаг в Сеуле
На месте универмага Sampoong, находящегося в главном городе Южной Кореи, заказчик хотел возвести жилой дом. Но все поменялось, и вместо дома появился новый универмаг. Чтобы установить эскалаторы пришлось убрать некоторые опорные столбы здания, что стало раковой ошибкой. Помимо этого, давление на колонны было усилено из-за возведения пятого этажа, отведенного для фуд-корта. Интересно, но работники предупреждали заказчика о возможных проблемах. В ответ хозяин универмага просто заменил подрядчика.
В результате, в 1995 году здание, простоявшее 5 лет, обрушилось. Человеческие потери были огромные — 502 человека погибло, и больше 1,5 тысяч людей получили травмы разной степени тяжести. Руководители организации-заказчика сели в тюрьму, а их собственность конфисковали, чтобы провести выплату морального ущерба пострадавшим.
4. Подвесные галереи в отеле Hyatt Regency
В 1981 году в Канзас-Сити, США, обрушились подвесные галереи, декорирующие один из местных отелей. Из-за трагедии погибло 114 человек и более 200 получили травмы. В момент обрушения в здании проходила музыкальная дискотека, ввиду чего галереи не справились с давлением. По результатам следственных действий стало известно, что в подсчетах позволяемой степени нагрузки на указанные конструкции были допущены ошибки.
5. Жилой дом в Шанхае
В 2009 году там произошло обрушение 13-этажного жилого здания. Оно входило в возводимый комплекс Lotus Riverside. К большому везению, в дом еще не были заселены люди, ввиду этого погиб только один строитель. Расследование постановило, что основание дома было сделано из материалов низкого сорта и омывалось водой. Управляющим, работающих в организации-строителя, было назначено пожизненное лишение свободы.
Фото: weekend. rambler.ru
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