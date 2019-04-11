Масштабные сооружения, которые так и не построили

Как много фильмов с летающими машинами и прозрачными небоскребами снимают в 21 веке, люди фантазируют, как только могут. Архитекторы фантазировали всегда, в 60-ом году прошлого века специалист по имени Рон Херрон внес предложение по создаю в городе другого города - только роботизированного. То есть, некие структуры должны были под влиянием искусственного интеллекта перемещать на себе весь город. Для чего? А как же апокалипсис? Они могли бы собирать ресурсы на обломках мира, таким образом люди на платформе ходящего по пустыне робота выжили бы.

Теперь к реальности. В СССР был проект по создаю башни Татлина. Дело в том, что Владимир Татлин в 1919 году придумал символ для коммунизма, это была башня из железа, стали и стекла, которая всем своим видом презентовала бы веру в будущее. Какого размера? 400 метров! Вот такие были планы. Проект представлял собой нечто из наклоненных спиралей металла, которые связаны между собой. Теперь макет хранится в Третьяковской галерее, а саму башню из космоса не видно.

Даже если вы не фанат Испании и никогда ею не интересовались, о сооружениях Гауди уж точно хотя бы слышали. Так вот, в 1908 году всемирно известный архитектор предложил следующее: разместить нечто в стиле Гауди на территории уже Нью-Йорка, речь о причудливых изгибах, шпилях, звездной сфере. Но это еще не вся задумка гения, он сказал, что это здание должно быть самым высоким в Штатах. Отказался от своего детища Гауди сам, ему выделили деньги и все должно было произойти. Увы.

Не секрет, что Япония всегда мечтала о большем пространстве для себя, это проблема. Так вот, архитекторы страны вынуждены строить высокие здания, иначе не выжить, не разместить все, что хочется. Вы когда-нибудь видели вживую здание высотой в 2 километра? Вот и японцы не видели, только мечтали построить. Миллион жителей - такова была планка у архитектора, он собирался посетить туда целый город. Это здание уж точно стало бы самым высоким в мире.

Все это разрабатывалось в 2004 году, а в качестве места разработчики указывали на Токийский залив. Архитекторы хотели совершить в некотором смысле революцию в сфере строительства. Для возведения этого красавца они придумали использовать некий уникальный бетон, это нужно для создания 36 опорных точек и конструкции причала. В общем - много работы было направлено на предотвращения трагедий в результате цунами или землетрясения. Проект просто родился слишком рано, его время не пришло даже теперь. Кто знает, может через годы его достанут из ящика и построят здание, которого не видел свет.

Фото: fiesta.city

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