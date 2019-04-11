Построить дом самому или купить готовый: доводы за и против
Купить уже возведенное жилье или построить с нуля? Этот вопрос появляется у большинства людей, планирующих улучшить жилищные условия. Ниже мы рассмотрим оба варианта, что поможет сделать максимально верный выбор.
Приобретение готового жилья
Плюсы:
- экономия времени. Нет необходимости ждать, пока завершатся все строительные работы, которые имеют свойство затягиваться до года и больше. Если выжидать, пока дом даст усадку, и только потом начинать манипуляции с отделкой, то ждать заселения точно не меньше двух лет. Приобретение готовой жилплощади с отделкой, а порой даже вкупе с некоторой мебелью, позволяет все провести в максимально сжатые сроки. Особенно, если обратиться за помощью к специалисту;
- возможность выбрать жилье в районе с развитой инфраструктурой, ведь очень важно наличие образовательных учреждений, больниц, магазинов и т.д.;
- присутствуют необходимые коммуникации. Не придется отдельно заниматься этим вопросом;
- владельцы поделятся всей важной информацией об обитании в этом доме;
- участок, идущий вместе с жильем, уже облагорожен.
Минусы:
- порой невозможно найти подходящий вариант. То размеры небольшие, то не устраивает местоположение, либо недостаточно спальных мест и т.д. Претензий может быть огромное множество. Практика показывает, что именно после посещения пары-тройки домов покупатели решают строить жилище самостоятельно;
- чем больше строению лет, тем выше вероятность возникновения проблем в дальнейшем. Даже при детальном осмотре можно многое упустить;
- стоимость. К финансовым тратам на строительные материалы, обустройство и ремонтные работы, в ситуации с приобретением готового жилища присоединяется наценка - доход продавца.
Строительство собственного жилья с нуля
Плюсы:
- человек сам проектирует схему будущего жилья;
- затраты можно растянуть. Нет нужды сразу выкладывать всю сумму денежных средств. Можно закупать стройматериалы постепенно;
- новейшие технологии более энергоэффективны. Человек гарантировано получит теплое жилье, благодаря покупке современных материалов. Подобные новшества появляются на рынке с завидной регулярностью;
- материалы последнего поколения гораздо экологичнее и владелец дома будет уверен в безопасности своего жилища;
- больше шансов в дальнейшем продать именно новый дом. По словам экспертов, если вложить финансы в возведение жилья в развивающемся районе, то спустя какое-то время его можно выгодно реализовать;
- самостоятельное строительство зачастую выгоднее, нежели приобретение жилья подобного размера.
Минусы:
- это длительный процесс. Увеличить срок строительных работ может и плохая погода;
- это сложно. Естественно, можно прибегнуть к помощи профессиональных строителей и выложить определенную сумму архитектору за авторский надзор. Но совсем не вникать в процесс строительства не получится;
- существует вероятность наткнуться на недобросовестных работников, а поменять подрядчика в момент рабочей деятельности уже сложнее;
- вполне вероятно образование сложностей и дополнительных трат, связанных с приобретением и транспортировкой материалов;
- порой достаточно сложно подобрать участок в подходящем месте, а не на окраине города;
- возможно, что рядом с выбранным участком не будет необходимой инфраструктуры.
Конечно, выбор остается за каждым. Если имеется подходящий надел земли, то строительство жилья с нуля - идеальный и логичный вариант. Когда человеку и его семье в ближайшее время требуется новое место обитания, то следует обратить внимание на покупку готового дома.
Фото: market.sakh.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Как правильно оценить недвижимость перед сделкой
Как избежать ошибок при покупке недвижимости за границей
22 интересных факта о недвижимости
Инвестирование в российскую недвижимость выросло на треть