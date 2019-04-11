Построить дом самому или купить готовый: доводы за и против

Купить уже возведенное жилье или построить с нуля? Этот вопрос появляется у большинства людей, планирующих улучшить жилищные условия. Ниже мы рассмотрим оба варианта, что поможет сделать максимально верный выбор.

Приобретение готового жилья

Плюсы:

экономия времени. Нет необходимости ждать, пока завершатся все строительные работы, которые имеют свойство затягиваться до года и больше. Если выжидать, пока дом даст усадку, и только потом начинать манипуляции с отделкой, то ждать заселения точно не меньше двух лет. Приобретение готовой жилплощади с отделкой, а порой даже вкупе с некоторой мебелью, позволяет все провести в максимально сжатые сроки. Особенно, если обратиться за помощью к специалисту;

возможность выбрать жилье в районе с развитой инфраструктурой, ведь очень важно наличие образовательных учреждений, больниц, магазинов и т.д.;

присутствуют необходимые коммуникации. Не придется отдельно заниматься этим вопросом;

владельцы поделятся всей важной информацией об обитании в этом доме;

участок, идущий вместе с жильем, уже облагорожен.

Минусы:

порой невозможно найти подходящий вариант. То размеры небольшие, то не устраивает местоположение, либо недостаточно спальных мест и т.д. Претензий может быть огромное множество. Практика показывает, что именно после посещения пары-тройки домов покупатели решают строить жилище самостоятельно;

чем больше строению лет, тем выше вероятность возникновения проблем в дальнейшем. Даже при детальном осмотре можно многое упустить;

стоимость. К финансовым тратам на строительные материалы, обустройство и ремонтные работы, в ситуации с приобретением готового жилища присоединяется наценка - доход продавца.

Строительство собственного жилья с нуля

Плюсы:

человек сам проектирует схему будущего жилья;

затраты можно растянуть. Нет нужды сразу выкладывать всю сумму денежных средств. Можно закупать стройматериалы постепенно;

новейшие технологии более энергоэффективны. Человек гарантировано получит теплое жилье, благодаря покупке современных материалов. Подобные новшества появляются на рынке с завидной регулярностью;

материалы последнего поколения гораздо экологичнее и владелец дома будет уверен в безопасности своего жилища;

больше шансов в дальнейшем продать именно новый дом. По словам экспертов, если вложить финансы в возведение жилья в развивающемся районе, то спустя какое-то время его можно выгодно реализовать;

самостоятельное строительство зачастую выгоднее, нежели приобретение жилья подобного размера.

Минусы:

это длительный процесс. Увеличить срок строительных работ может и плохая погода;

это сложно. Естественно, можно прибегнуть к помощи профессиональных строителей и выложить определенную сумму архитектору за авторский надзор. Но совсем не вникать в процесс строительства не получится;

существует вероятность наткнуться на недобросовестных работников, а поменять подрядчика в момент рабочей деятельности уже сложнее;

вполне вероятно образование сложностей и дополнительных трат, связанных с приобретением и транспортировкой материалов;

порой достаточно сложно подобрать участок в подходящем месте, а не на окраине города;

возможно, что рядом с выбранным участком не будет необходимой инфраструктуры.

Конечно, выбор остается за каждым. Если имеется подходящий надел земли, то строительство жилья с нуля - идеальный и логичный вариант. Когда человеку и его семье в ближайшее время требуется новое место обитания, то следует обратить внимание на покупку готового дома.

Фото: market.sakh.com

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