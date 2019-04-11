Что надо знать об обременении на жилье

Жилплощадь с обременением всегда вызывает огромное множество вопросов не только у клиентов подобного жилья, но и у наследников и у людей, получивших квартиру по дарственной.
Виды обременений
Обременение - список определенных ограничений в плане пользования и управления имуществом. Оно передается вместе с недвижимостью, если иное не прописано в договоре. Кроме того, каждое присутствующее обременение должно быть зафиксировано в ЕГРП, а в документы о владении имуществом обязательно вносится отметка о присутствии сдерживающих обстоятельств.
Применить подобного рода ограничения на пользование имуществом могут по разным причинам, и самыми популярными из них являются:
Арест и доверенность
На любого рода недвижимость могут накладывать арест, что не позволяет владельцу совершать любые манипуляции с помещением. В случае попытки обхода данного правила и составления договора, например, на продажу, он будет аннулирован. Вместе с этим собственник станет обладателем множества проблем, ведь покупатель может обратиться в суд, а здесь светит статья за мошенничество.
Касаемо доверенностей, подобный нюанс создан на доверительном управлении имуществом. Присутствие доверенности в некоторых ситуациях может считаться обременением, а в других - нет. Все зависит от списка полномочий доверенного лица, прописанного в документе. Также стоит учесть, если в бумагах есть упоминание о том, что человек обладает правом подписи владельца жилья, то осуществить все сделки с имуществом будет невозможно.
Обременение кредитом
При приобретении жилья с помощью займа кредитная организация может наложить на эту недвижимость обременение в виде залога. Снять его можно только при полном погашении задолженности. До этого момента владелец сможет жить в квартире, прописывать членов семьи, но не сможет продавать, дарить или сдавать ее. Иногда и это позволительно, но с разрешения банка.
Приняв решение о продаже недвижимости с обременением в виде кредита, и не обладая возможностью самостоятельно погасить заем - не следует скрывать эту ситуацию от покупателя. С разрешения кредитной организации продать жилье можно, но ипотека будет переоформлена на нового собственника, либо покупатель может лично погасить ипотеку, а за это владелец имущества сделает скидку на квартиру.
Сервитут на недвижимость
Сервитут на жилье - присутствие там прописанных людей, которых невозможно снять с учета, пока они самостоятельно этого не сделают или не пропишутся в другом месте. Проще говоря, это право физлиц использовать недвижимость, не беря во внимания факт того, кто является владельцем.
В большинстве случаев проблемы появляются в ситуации, когда в жилплощади прописан недееспособный, военный или осужденный. Данные категории лиц имеют право после возвращения продолжить проживание по тому же адресу, даже если бывший владелец выписал их законно и продал имущество.
Материнский капитал
Чтобы внести часть финансов для погашения долга по кредиту с использованием маткапитала, недвижимость должна быть разделена по долям на каждого члена семьи, учитывая новорожденных детей. Данная информация заверяется нотариусом.
Исходя из содержания закона о защите детей и семьи, присутствует определенный срок, когда собственник должен закончить процедуру регистрации долевой собственности.
Если пренебречь существующими правилами, то в дальнейшем нарушитель будет разбираться с прокуратурой. Помимо этого, за подобными действиями пристально следят органы опеки, чтобы не были нарушены права детей.
Фото: ipoteka.zone
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
ЦБ поддержал идею запрета микрозаймов под залог недвижимости
В Петербурге снесли автомойку и офис продаж недвижимости
Что надо знать о законодательных новшествах 2019 года в сфере недвижимости
Удивительные факты о недвижимости
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В возрасте 83 лет умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.
На добросовестность власти и банкиров США рассчитывать никому и никогда нельзя. Когда надо будет возвращать вложенные средства, они любого кинут при малейшей возможности. Да при этом еще и обвинят во всех грехах. Так уже было не раз не только с людьми, но и с целыми странами. Очередной пример — Венесуэла.