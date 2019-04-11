Что надо знать об обременении на жилье

Жилплощадь с обременением всегда вызывает огромное множество вопросов не только у клиентов подобного жилья, но и у наследников и у людей, получивших квартиру по дарственной.

Виды обременений

Обременение - список определенных ограничений в плане пользования и управления имуществом. Оно передается вместе с недвижимостью, если иное не прописано в договоре. Кроме того, каждое присутствующее обременение должно быть зафиксировано в ЕГРП, а в документы о владении имуществом обязательно вносится отметка о присутствии сдерживающих обстоятельств.

Применить подобного рода ограничения на пользование имуществом могут по разным причинам, и самыми популярными из них являются:

арест имущества судебными приставами по факту крупного долга за комуслуги. Чтобы снять обременение следует полностью погасить задолженность;

признание жилого здания аварийным;

приобретение жилплощади с использованием маткапитала;

договор ренты, где указана невозможность оформления прав владения имуществом, пока там прописан плательщик и получатель;

обременение зарегистрированными в жилье лицами (сервитут);

официально заключенный договор длительной аренды;

покупка жилья в кредит и задолженность по нему перед банком.

Арест и доверенность

На любого рода недвижимость могут накладывать арест, что не позволяет владельцу совершать любые манипуляции с помещением. В случае попытки обхода данного правила и составления договора, например, на продажу, он будет аннулирован. Вместе с этим собственник станет обладателем множества проблем, ведь покупатель может обратиться в суд, а здесь светит статья за мошенничество.

Касаемо доверенностей, подобный нюанс создан на доверительном управлении имуществом. Присутствие доверенности в некоторых ситуациях может считаться обременением, а в других - нет. Все зависит от списка полномочий доверенного лица, прописанного в документе. Также стоит учесть, если в бумагах есть упоминание о том, что человек обладает правом подписи владельца жилья, то осуществить все сделки с имуществом будет невозможно.

Обременение кредитом

При приобретении жилья с помощью займа кредитная организация может наложить на эту недвижимость обременение в виде залога. Снять его можно только при полном погашении задолженности. До этого момента владелец сможет жить в квартире, прописывать членов семьи, но не сможет продавать, дарить или сдавать ее. Иногда и это позволительно, но с разрешения банка.

Приняв решение о продаже недвижимости с обременением в виде кредита, и не обладая возможностью самостоятельно погасить заем - не следует скрывать эту ситуацию от покупателя. С разрешения кредитной организации продать жилье можно, но ипотека будет переоформлена на нового собственника, либо покупатель может лично погасить ипотеку, а за это владелец имущества сделает скидку на квартиру.

Сервитут на недвижимость

Сервитут на жилье - присутствие там прописанных людей, которых невозможно снять с учета, пока они самостоятельно этого не сделают или не пропишутся в другом месте. Проще говоря, это право физлиц использовать недвижимость, не беря во внимания факт того, кто является владельцем.

В большинстве случаев проблемы появляются в ситуации, когда в жилплощади прописан недееспособный, военный или осужденный. Данные категории лиц имеют право после возвращения продолжить проживание по тому же адресу, даже если бывший владелец выписал их законно и продал имущество.

Материнский капитал

Чтобы внести часть финансов для погашения долга по кредиту с использованием маткапитала, недвижимость должна быть разделена по долям на каждого члена семьи, учитывая новорожденных детей. Данная информация заверяется нотариусом.

Исходя из содержания закона о защите детей и семьи, присутствует определенный срок, когда собственник должен закончить процедуру регистрации долевой собственности.

Если пренебречь существующими правилами, то в дальнейшем нарушитель будет разбираться с прокуратурой. Помимо этого, за подобными действиями пристально следят органы опеки, чтобы не были нарушены права детей.

Фото: ipoteka.zone

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