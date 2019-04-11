Невероятные строительные проекты, которые не нашли своего воплощения

Очень много проектов шикарных снаружи и практически неосуществимых по своей сути так и не дожили до своего воплощения. Но это вовсе не значит, что о них можно забыть, ведь архитекторы своими стараниями придумали и продумали нечто из ряда вон выходящее.

Например, в 96 году был создан проект для помощи в экономии городской территории и компактного размещения жителей. Автором стал Рем Колхас, он назвал свою разработку Bangkok Hyperbuilding. Вы можете не верить своим глазам, но автор хотел поселить 120 тысяч человек всего на трех процентов от всей площади жилого квартала. Это казалось чем-то немыслимым, но он все просчитал. При всем этом потребление энергии в этом жилом комплексе в несколько раз ниже, чем в традиционных. Ну, что уж говорить, такого дома по-прежнему не существует. Это должны были быть невероятной красоты горящие в темноте стеклянные небоскребы.

Переходим к Чикаго. Мы расскажем вам об «Иллинойсе», проекте, который разработал Фрэнк Ллойд Райт, который хотел построить здание высотой в милю, если быть точнее - это более 1600 метров. В 1957 году это был бы мировой рекорд, не иначе. Громкая заявка, конечно, провалилась, но не сразу. Сначала в успех многие верили, проект предполагал размещение сотни тысяч людей, а еще атомные лифты. Это не шутка, они должны были доставлять своих пассажиров со скоростью в 100 километров в час. А еще архитектор предусмотрел на территории парковку размеров в 20 тысяч автомобильных мест. И даже это еще не все, кто же строит такую красоту без вертолетной парковки, автор придумал, как разместить на территории одновременно 180 воздушных суден.

И, пожалуй, самый необычный проект речь о слоне. Да, это не совсем здание, это очередная достопримечательность, которую французы собирались разместить недалеко от Триумфальной арки. Дело было в 1758 году, можете себе представить. Чарльз Рибет решил, что в центре столицы нужен слон. Он художник, он так видит. Внутри слона, как бы странно это не звучало, должно было быть три этажа, винтовая лестница помогала бы туристам перемещаться по слону. И каждый зал, конечно, имел бы свое предназначение. Так, бальный зал по проекту располагался таким образом, чтобы все звуки оркестра было хорошо слышно на улице. Как? Очень просто - через уши животного.

Эти и многие другие проекты могут когда-нибудь стать реальностью, просто на тот момент они не заслужили доверия, не собрали средства, не заручились поддержкой. Возможно, такие уникальные работы архитекторов не останутся без внимания в 21 веке или еще через столетия.

Фото: architectureanddesign.com.au

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Чем отношение к недвижимости в Ванкувере отличается от российского

Любопытные исторические факты о недвижимости

Мировая недвижимость подешевеет из-за глобального потепления - прогноз﻿

Новый тренд: звезды предпочитают недвижимость в Москве, а не заграницей