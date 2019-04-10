Как оценить гигиенический микроклимат в помещениях

Гигиеническая оценка помещений, как выяснилось, считается важной и нужной процедурой в различных отраслях промышленности, где во время рабочей деятельности нужны определенные параметры воздуха и света. Именно об этом текущая статья.
Сам процесс подразумевает под собой выявление физических, химических, бактериологических и прочих компонентов воздуха, а также их сравнение с нормами.
По итогам данной процедуры удается установить, насколько благоприятен состав воздуха для человеческого организма и нет ли вредных примесей.
Большую часть исследований невозможно осуществить без проведения лабораторной экспертизы, куда входит:
Полученные данные необходимо сравнивать с гигиеническими нормами, которые прописаны на законодательном уровне.
Где и когда применяется?
Данная процедура используется почти в любой сфере деятельности человека. Например, оценка качества воздуха нужна в следующих местах:
Помимо этого, ведется контроль за степенью освещенности в образовательных учреждениях, жилых, общественных и производственных местах.
Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения в недвижимости
Подобная процедура помогает выявить, хватает ли естественного освещения для правильной рабочей деятельности, например, учебной. Недостаток света может сказаться на зрительных способностях детей.
На степень естественной освещенности воздействуют следующие факторы:
Есть, как минимум, 3 варианта проведения вышеуказанной процедуры. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) выявляют, применяя устройство под названием люксометр и расчеты.
Степень искусственного освещения в объекте недвижимости напрямую зависит от указанных особенностей:
Стоимость процедуры
Оценка может проводиться только лицензированными организациями, обладающими необходимым уровнем аккредитации.
Примерная подборка цен:
Фото: aireng.ru
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