Как оценить гигиенический микроклимат в помещениях

Гигиеническая оценка помещений, как выяснилось, считается важной и нужной процедурой в различных отраслях промышленности, где во время рабочей деятельности нужны определенные параметры воздуха и света. Именно об этом текущая статья.

Сам процесс подразумевает под собой выявление физических, химических, бактериологических и прочих компонентов воздуха, а также их сравнение с нормами.

По итогам данной процедуры удается установить, насколько благоприятен состав воздуха для человеческого организма и нет ли вредных примесей.

Большую часть исследований невозможно осуществить без проведения лабораторной экспертизы, куда входит:

физический метод (замер температуры, влажности, степени шума и вибрации);

санитарно-химический способ (разбор состава воздуха по химическим показателям);

микробиологический метод (выявление числа микробов и вирусов);

токсикологический способ (определение присутствия вредных компонентов, а также их воздействие на организмы);

экспресс-метод (применяется, когда нужно быстро выявить и установить вредные примеси в воздухе).

Полученные данные необходимо сравнивать с гигиеническими нормами, которые прописаны на законодательном уровне.

Где и когда применяется?

Данная процедура используется почти в любой сфере деятельности человека. Например, оценка качества воздуха нужна в следующих местах:

медицинские учреждения;

цеха на предприятиях;

аптечное производство;

при выращивании молодняка животных и птиц;

в микроэлектронике и т.д.

Помимо этого, ведется контроль за степенью освещенности в образовательных учреждениях, жилых, общественных и производственных местах.

Гигиеническая оценка естественного и искусственного освещения в недвижимости

Подобная процедура помогает выявить, хватает ли естественного освещения для правильной рабочей деятельности, например, учебной. Недостаток света может сказаться на зрительных способностях детей.

На степень естественной освещенности воздействуют следующие факторы:

расположение объекта недвижимости относительно света;

плотность зеленых насаждений и дистанция до них;

число и габариты оконных проемов;

присутствие рядом многоэтажных зданий;

цвет стен внутри помещения.

Есть, как минимум, 3 варианта проведения вышеуказанной процедуры. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) выявляют, применяя устройство под названием люксометр и расчеты.

Степень искусственного освещения в объекте недвижимости напрямую зависит от указанных особенностей:

системы освещения;

числа и типа осветительных приборов и их мощности;

частоты гигиенических процедур, проводимых со светильниками;

габаритов помещения.

Стоимость процедуры

Оценка может проводиться только лицензированными организациями, обладающими необходимым уровнем аккредитации.

Примерная подборка цен:

медицинский кабинет в образовательном учреждении - 18-20 тыс. руб.;

аптеки, без изготовления медикаментозных средств - 23-25 тыс. рублей, а с изготовлением - 50 тыс. руб.;

стоматологии до 3-х профилей - около 25 тыс. руб.;

стоматологии до 8-ми профилей - 47-50 тыс. руб.;

салоны красоты, предоставляющие косметологические услуги - около 20 тысяч рублей.

Фото: aireng.ru

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