Удивительная архитектура: здания, которые, кажется, вот-вот рухнут

Это статья не о тех зданиях, что признаны аварийными и должны быть снесены. Мы расскажем о тех сооружениях, которые только кажутся нам опасными, на самом же деле с ними все в полном порядке. Давайте посмотрим, что это за красавцы.

Самый колоритный в Китае храм - Висячий монастырь, он построен на обрыве, высота над уровнем земли - 75 метров, зрелище не для слабонервных. Так что, в окна здесь смотрят только самые отважные. Надо сказать, что это никакое не современное дизайнерское решение, постройке уже больше 1400 лет. Монастырь возвели при династии Северная Вэй. Расположена достопримечательность, на которую стоит посмотреть, в провинции Шаньси, это недалеко от горы Хэн.

В Германии тоже есть объект, за который туристы так или иначе переживают. Кажется, что вот-вот рухнет замок Лихтенштейн, он расположен так, будто это компьютерная графика или фотошоп. Сложно поверить, что такое громадное здание держится на клочке суши. Хотите вы или нет, это так. Если вы окажетесь в Германии, вам непременно нужно проверить устойчивость этой постройки, так что, обязательно загляните в Беден-Вюртемберг. Что касается высоты, замок висит в воздухе за 817 метров от земли. Вообще там располагался старинный замок, но в 1311 году он рухнул и восстановили красавца только в 1842-ом.

Япония не смогла не запрыгнуть в эту подборку, архитектура страны пестрит контрастами, в ней нашлось место и для чудного домика, который стоит на ветках. Сейчас все станет ясно. Маленькая избушка - это чайная. Отсюда и название постройки - Такасуги. Если перевести на русский язык, это «чайная, которую построили очень высоко», в общем - все по факту. Чтобы попить там чаю, вам нужно отправиться в Нагано. Кстати, архитектор и строитель чайной - Терунобо Фухимори.

Если вы думали, что Германия сдалась, вы ошиблись, она построила еще кое-что «опасным» образом. Это тоже не ход творческого человека в 21 веке, а история. В 13-ом веке была возведена церковь, которая обладает колокольней более 27 метров в высоту. Достроили колокольню чуть позже, в 1450 году. Материал, из которого она создана - дуб, поэтому влажность и губит колокольню, они потихоньку клонится все ниже и ниже. Называется эта достопримечательность Башней Астра.

И в Росси тоже есть здание, которое, кажется, не выдержит больше ни дня, но живет уже не первый год. Речь об имении Сутягина, его построил российский бизнесмен, как вы понимаете, в названии дома его фамилия. Мужчина с богатой фантазией начал свое детище еще в 1992 году, но вот на протяжении 15 лет здание так и не стало законченным. В 2008 году постройку признали пожароопасной, что было предсказуемо из-за огромного количества дерева. В общем - после этого снесли почти весь дом, он был гораздо больше, чем теперь.

Фото: ru.wikipedia.org

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