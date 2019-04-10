Крупнейшие тороговые центры мира стали конкурировать с индустрией развлечений

Торговые и развлекательные центры в 21 веке занимают очень важное место, как в экономике, так и в социальной сфере. Это целая индустрия, которая обеспечивает несколько сфер потребностей общества одновременно. ТРЦ обычно стараются вместить по максимуму всего — фуд-корты, бутики, центры услуг и так далее. Давайте разберемся, какие центры сегодня поражают воображении многообразием, технологиями и развлечениями за пределами стандартов.

Конечно, неудивительно, что самый крутой центр такого типа расположен в Дубае. Называется это сумасшедшее место "Дубай Молл". В мире нет торгово-развлекательного центра большего размера. Чтобы вы понимали, каковы масштабы — размер комплекса можно сравнить с 50-ю футбольными полями. Внутри 1200 магазинов, а еще 120 ресторанов и даже пятизвездочный отель. Для посетителей созданы кинотеатры, причем один из них с самым большим в стране экраном. Океанариум с жителями морских глубин, которых 33 тысячи, а еще — вишенка на торте — сладости. Много сладостей в самом большом магазине сладостей в мире. Можно сделать интересный вывод из того, что за 2012 год торговый центр посетили больше людей, чем Нью-Йорк.

Теперь переместимся в Штаты, центр, который поражает своими масштабами называется "Mall of America", расположен этот гигант в Блумингтоне, это штат Миннесота. Построили это чудо коммерческого света в 1992 году, потратили на это 650 миллионов долларов. Если вы поставите перед собой задачу провести в каждом отделе центра по 10 минут, у вас на это уйдет 86 часов. В США об этом центре знают все, он самый популярный и самый посещаемый, 350 разнообразных мероприятий проходят в центре ежегодно. За 12 месяцев 42 миллиона посетителей проводят время в стенах центра. И еще — 54 тысячи квадратных метров — это вам не шутка. В 18 году здание пережило реконструкцию, расширение, которое обошлось в 500 миллионов долларов.

Еще один гигант поселился в Майами, это штат Флорида. Построили его все те же ребята, что создали предыдущий центр в нашем списке. Так вот, 520 магазинов и 50 ресторанов — такая площадка. Аквапарк, парк аттракционов, а стоимость проекта — 4 миллиарда долларов. Колесо обозрения на территории центра — такого никто не мог себе представить раньше. А еще американские горки и даже лыжный склон. Напоминаю, речь о здании. Искусственное озеро с рифами, там даже можно прокатиться на субмарине, в общем — целый город развлечений и магазинов. Его начали строить в 2016 году и еще не закончили, так что, не все, о чем мы сейчас рассказали, в действительно уже существует.

Фото: turplay. ru

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