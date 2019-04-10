Крупнейшие тороговые центры мира стали конкурировать с индустрией развлечений

Торговые и развлекательные центры в 21 веке занимают очень важное место, как в экономике, так и в социальной сфере. Это целая индустрия, которая обеспечивает несколько сфер потребностей общества одновременно. ТРЦ обычно стараются вместить по максимуму всего — фуд-корты, бутики, центры услуг и так далее. Давайте разберемся, какие центры сегодня поражают воображении многообразием, технологиями и развлечениями за пределами стандартов.
Конечно, неудивительно, что самый крутой центр такого типа расположен в Дубае. Называется это сумасшедшее место "Дубай Молл". В мире нет торгово-развлекательного центра большего размера. Чтобы вы понимали, каковы масштабы — размер комплекса можно сравнить с 50-ю футбольными полями. Внутри 1200 магазинов, а еще 120 ресторанов и даже пятизвездочный отель. Для посетителей созданы кинотеатры, причем один из них с самым большим в стране экраном. Океанариум с жителями морских глубин, которых 33 тысячи, а еще — вишенка на торте — сладости. Много сладостей в самом большом магазине сладостей в мире. Можно сделать интересный вывод из того, что за 2012 год торговый центр посетили больше людей, чем Нью-Йорк.
Теперь переместимся в Штаты, центр, который поражает своими масштабами называется "Mall of America", расположен этот гигант в Блумингтоне, это штат Миннесота. Построили это чудо коммерческого света в 1992 году, потратили на это 650 миллионов долларов. Если вы поставите перед собой задачу провести в каждом отделе центра по 10 минут, у вас на это уйдет 86 часов. В США об этом центре знают все, он самый популярный и самый посещаемый, 350 разнообразных мероприятий проходят в центре ежегодно. За 12 месяцев 42 миллиона посетителей проводят время в стенах центра. И еще — 54 тысячи квадратных метров — это вам не шутка. В 18 году здание пережило реконструкцию, расширение, которое обошлось в 500 миллионов долларов.
Еще один гигант поселился в Майами, это штат Флорида. Построили его все те же ребята, что создали предыдущий центр в нашем списке. Так вот, 520 магазинов и 50 ресторанов — такая площадка. Аквапарк, парк аттракционов, а стоимость проекта — 4 миллиарда долларов. Колесо обозрения на территории центра — такого никто не мог себе представить раньше. А еще американские горки и даже лыжный склон. Напоминаю, речь о здании. Искусственное озеро с рифами, там даже можно прокатиться на субмарине, в общем — целый город развлечений и магазинов. Его начали строить в 2016 году и еще не закончили, так что, не все, о чем мы сейчас рассказали, в действительно уже существует.
Фото: turplay. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Ученые: развлекательные шоу сказываются на интеллекте
Приморье: в развлекательную зону инвестируют 700 млн долларов Из Москвы купеческой в Москву развлекательную
Развлекательный центр в ЗелАО достроят к 2020 году
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
Он также признал, что Россия должна "максимально компенсировать убытки", которые потерпела Украина.
США признали Голанские высоты израильскими. Зачем и почему? И почему именно сейчас? Как это повлияет на отношения этих стран внутрисирийское урегулирование? На эти и другие вопросы "Правды.Ру" ответил заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.