Самые секретные места планеты, о которых мало кто слышал

В мире есть много мест, доступ в которые строго ограничен, это не только какие-то объекты спецслужб или лабораторий. Давайте не будем держать интригу и раскроем самые секретные места планеты, о которых мало кто слышал и уж тем более там бывал.

Начнем с хранилища семян в Норвегии, но не торопитесь, это не простое место, очень интересное. Называется это местечко в Свальбарде Всемирным хранилищем семян. Если мир будет в опасности, норвежское хранилище поможет всем. Оно может предотвратить голод, продовольственный кризис. Расположено хранилище на острове Шпицберген, это 1300 километров от Северного полюса.

Его построили не на земле, а в земле - в горе, вернее. Глубина, на которой разместили супер-недоступное здание - 120 метров. Можно точно сказать, что это самое недоступное в мире хранилище семян. Открыли это помещение в 2008 году. Там содержится 250 миллионов образцов, они собраны со всего мира, для чего? А вдруг глобальная катастрофа? Семена могут исчезнуть и больше никогда не появиться. Там все предусмотрено - термо-упаковка, которая защищает от влаги. Почему остров? Потому что вечная мерзлота, потому что нет влияния тектонической активности. Семена в безопасности, они могут храниться там на протяжении столетий, потому что эта гора не погибнет даже в период глобального потепления. И вот, что до секретности, в помещение можно попасть только работникам этого места - исследователям и другому персоналу.

На острове Ниихау, а это Гавайи, тоже есть супер-секретное место, речь о райском уголке на планете, там все как с картинок турфирм - пальмы, море, животные и пустые пляжи, нет ни души. Но все это только снаружи, на самом деле все 180 квадратов секретны. Туда вы сможете попасть только в том случае, если устроитесь на работу. В 1863 году король Камеамеа продал остров неким Робинсонам, въезд закрыли в 1915 году.

К слову, жители там есть, их 130, они не могут пользоваться всеми теми благами цивилизации, к которым привыкли мы. У них нет канализации, нет мостовых, телефонов, водопровода и много другого. Все попадают из точки в точку на острове с помощью коней, с помощью велосипедов, а вот энергию они получают за счет солнечных батарей. Разрешить кому-то прибыть на остров могут только его жители, но они редко дают добро, один раз отказали даже губернатору.

А вот закрытие территории в Великобритании очень даже оправдано - База Менвит Хилл ВВС является самым большим на Земле центром электронной разведки. В 1954 году построили эту базу, а занимается она тем, что перехватывает все нужные сигналы для Великобритании, США и Северной Ирландии. Но это было в период Холодной войны, а вот чем на базе сотрудники заняты теперь - загадка, есть только версии.

Фото: bbc.com

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