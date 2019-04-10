Новый тренд: звезды предпочитают недвижимость в Москве, а не заграницей

Мода на покупку недвижимости в Болгарии, Таиланде, Испании поутихла. Сейчас знаменитости все чаще предпочитают покупать жилье в столице России, а от своих заграничных вилл и вовсе отказываются. Певица Ирина Аллегрова продала свой роскошный особняк в Тоскане, Николай Клюев выставил на продажу дом в Италии.
Почему так происходит?
По мнению экспертов, покупка недвижимости за границей перестало быть такой экзотикой. После открытия «железного занавеса», наши соотечественники не только с жадностью начали путешествовать по всему миру, но и покупать недвижимость. Сейчас хорошим вкусом считается иметь особняк в Подмосковье, а в те годы знаменитости гордились своими особняками в Черногории, Греции, на Крите.
Сейчас купить недвижимость заграницей - не проблема. Вилла в Турции стоит от 6 миллионов рублей, Таунхаус в Греции - от 9,5 миллионов, квартира в Таиланде - от 2,5 миллионов, коттедж в Болгарии - от 3,6 миллионов. Однако, каждые выходные заграницу летать не будешь, а пустующий дом требует присмотра и ухода. Получается дорого и, в общем-то, не очень рентабельно.
Есть мнение
Квартиру иди дом в России иметь выгоднее, чем за рубежом уверен заслуженный артист, продюсер группы «На-на» Бари Алибасов.
- В начале девяностых годов даже люди среднего класса покупали недвижимость по всему миру: в Австралии, Мексике, Америке. Русские, словно вороньи тучи, ринулись на другие страны. Мы с «нанайцами» ездили с концертами по всей планете, - вспоминает Алибасов. - Однажды выступали в Бангладеш. Надежды увидеть русских зрителей в зале не было. Откуда они там? Однако зал был полон русскими. Наши соотечественники покупали жилье даже в Бангладеш.
Сам Алибасов никогда не хотел покупать недвижимость заграницей и переезжать из ставшей родной Москвы. Многие его знакомые звезды шоу-бизнеса переезжали в другие страны, но потом возвращались.
- Наивно полагать, что «за бугром» лучше, чем в России. Чужой стране существует серьезный психологический, языковой и культурный барьер. Далеко не каждый может выдержать подобное давление. Быть вечным чужаком и эмигрантом, зачем? - удивляется Алибасов. - Хотя некоторые артисты перевозят свои семьи за рубеж, чтобы там им жилось спокойнее, без любопытных глаз и преследований.
Еще один мотив
Долгое время считалось, что вложить деньги в зарубежную недвижимость - это гарантированный способ сохранить свой капитал. Но практика показала, что долгосрочные прогнозы не работают. Рынок недвижимости нестабилен не только у нас, но и «у них там».
Фото: kvartiravmoskve.ru
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