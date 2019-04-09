Архитекторы из Германии предложили сделать из Букингемского дворца "общагу" ﻿

С такой экстравагантной инициативой выступило архитектурное бюро из Мюнхена. Они разработали масштабный проект перепланировки Букингемского дворца в Лондоне, согласно которому королевская резиденция может превратиться в общежитие для пятисот тысяч человек.

В Лондоне сейчас остро стоит вопрос с жильем. Цены на недвижимость слишком высоки. Многие просто не могут позволить себе купить даже однокомнатную квартиру или студию. Стоимость небольшого дома в Лондоне равна 41 миллиону рублей, а за его пределами цена в два раза ниже - 20 миллионов рублей.

Этим проектом архитекторы попытались привлечь внимание королевы Елизаветы к проблеме доступности жилья в столице Великобритании и предложить свое решение.

Рекордная миграция

В прошлом году англичане начали массово уезжать из Лондона и покупать квартиры в других городах. На это было потрачено около 30 миллиардов фунтов стерлингов, в переводе на рубли это 2,5 триллиона. Такого на рынке недвижимости Лондона не случалось с 2007 года. Массовый переезд жителей серьезно ударил по экономике столицы. Люди переезжают вместе со своими семьями, меняя при этом школу, детский сад и даже место работы.

Это не шутка

- Поймите нас правильно. Мы ни в коем случае не собираемся выселять монарших особ из резиденции, которую они занимали из поколения в поколение. Мы с уважением относимся к традициям этой страны, - комментирует ситуацию один из авторов смелого проекта Бенедикт Хартл. - Однако возможности этого здания так велики, что они позволяют разместить дополнительно 500 тысяч человек. Это нешуточная цифра для густонаселенного Лондона! Тем более, когда в столице столько людей нуждается в качественном доступном жилье. Мы с коллегами убеждены, что если королева примет нашу инициативу, она продемонстрирует необыкновенную широту взглядов и заботу о своем народе. Кроме того, будет создан хороший прецедент.

Проект перепланировки Букингемского дворца предполагает его расширение и достройку нескольких этажей, где будут расположены одноместные и двухместные комнаты, гостиные, общие столовые, холлы. Для жителей дворца планируется построить отдельную лестницу.

Сама резиденция по-прежнему будет доступна для туристов со всего мира. Они смогут посетить картинную галерею с полотнами Рубенса, Рембрандта. Посмотреть за церемонией смены караула. Королевский сад с водопадом и озерами согласно проекту предлагается преобразовать в многочисленные площадки для занятий спортом и развлечения детей и взрослых.

Каков ответ?

Тишина. От пресс-службы королевы реакции и каких-либо комментариев по поводу данной инициативы не поступило.

Фото: turizm.world

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