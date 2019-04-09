Город-призрак: история заброшенного Диснейленда в Турции

Принцессы, принцы, короли и королевы жили в замках, многие живут до сих пор. Люди трепещут при виде башенок, винтовых лестниц и всего, что как-то соприкасается с понятием роскоши, богатства и какой-то звездности. Так вот, почувствовать себя королем можно, если найти замок. Жить в замке - мечта многих людей. На таких клиентов и рассчитывали создатели нынешнего призрачного города, а по задумке авторов проекте вполне себе оживленного - The Burj Al Babas.

Это не просто недвижимость, это дома класса «люкс», не ниже. Так вот, в 2014 году построили это нечто. Давайте разбираться как вырос городок. Его в сети уже назвали заброшенным Диснейлендом, ведь все дома построены именно в стиле этих сказочных зданий.

Находится этот район у гор Болу. Это не десятки, а сотни замков, все они идентичны. В ноябре прошлого года компания объявила о своем банкротстве, 587 домов с того момента так и остались заброшенными. Конечно, у них еще есть надежда, компания может выйти из кризиса, если продаст хотя бы 100 домов сейчас. Но кто захочет жить в этом призрачном районе.

Адем Атлан — фотограф, показал всему миру, как выглядит этот город. Посмотреть есть на что. Общая стоимость строительства этого комплекса — 200 миллионов долларов. Что касается одной виллы, она стоит 400-500 тысяч баксов. Конечно, создатели продали какое-то количество домов, покупателями стали граждане Катара, Бахрейна, Кувейта и Саудовской Аравии. Называется фирма-застройщик Sarot Group. Когда упали цены на нефть, владельцы вилл от покупок отказались. Также повлияло то, как рухнула экономика Турции. Инфляция достигла показателя в 25 процентов, такого не было 15 лет. 27 миллионов долларов — такой долг накопился у компании-застройщика.

В итоге фирму признали банкротом. Конечно, у домов нет никакой отделки, некоторые так и не приобрели облик замка, остались безликими проектами из бетона и блоков. На снимках и на видео фотографа видно, что из себя представляет этот район, вокруг него нет ничего, только нетронутая природа. Нет никаких скверов, аллей, фонарей, пока еще все это выглядит грустно. К тому же — нет никакой инфраструктуры — вы можете понять по снимкам, что больницы, школы и магазины где-то далеко. Это просто вилла для отдыха, не больше. Хотя, кто знает, может проект предусматривает дальнейшее создание комфортной среды для жизни.

Неизвестно, какое будущее у этих домов, но вполне может быть, что район вообще никогда не станет рентабельным. Представители фирмы мыслят позитивно и пытаются продать еще сотню замков, чтобы за полгода погасить все долги. Так что, если вы уже присмотрели себе виллу в стиле Дисней, помогайте городу принцесс и призраков стать реальным.

Фото: az. sputniknews.ru

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