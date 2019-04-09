Самые удивительные станции метро в мире. Часть 1-я.

Красивых станций метро в мире очень много, но мы сейчас поговорим о самых впечатляющих. Начнем рейтинг с метрополитена Эр-Рияда, это в Саудовской Аравии. Конечно, на вкус и цвет, красота и роскошь далеко не у всех стоят рядом, многие люди, напротив, за простоту, но ведь роскошь от этого не становится менее впечатляющей. Так вот, позолоченные стены, мрамор, стекло, сталь и бетон, вот такое сочетание.

Проект постройки метрополитена обеспечивает лично король, вряд ли кто-то рискнет украсть средства или недосыпать золота, в общем - все это пока еще в разработке, но результаты впечатляют. К тому же, здесь не только внешняя красота - защита от песка, кондиционирование и возобновляемые источники энергии - все это очень важные моменты, которые учли разработчики. Вообще сам стиль и форма соответствуют стилю страны - песчаные дюны.

У греков тоже есть, чем похвастаться, на этот раз не наследием предков, а собственными усилиями - станцией Синтагма, это в столице. Это вам не аравийская роскошь, а нечто еще более ценное, чем все золото. В метро выставлены удивительные и невероятно важные античные экспонаты. Это то, что случайно нашли строители, когда создавали новые линии метрополитена к Олимпиаде 2004 года. К слову, одна из станций стала настоящим выставочным залом- ее сделали из стекла, посетители могут выйти к месту раскопок и увидеть историю Древней Греции в перерыве между работой и домом, прогулкой в магазин и так далее.

Ну, а самой красивой станцией в России называют Комсомольскую, ту, что в Москве. Это тоже роскошь, не такая, как в СА, конечно, но тоже заслуживает внимания и поражает туристов. Так вот, речь о зале, который больше похож не на метро, а на театр, может быть бальный зал. Это работа художника Корина и архитектора Щусева, которые получили премию от Сталина. 160 тысяч человек ежедневно проходят через Комсомольскую. Здесь все, как надо было при Сталине - хрустальные люстры, вычурная лепнина, панно, которые созданы из разноцветного стекла, а еще они украшены драгоценными камнями.

А как на счет Франции? Во французском метро тоже есть, что посмотреть. Начнем с арз-э-Метье, эта станция находится в Париже. Так вот, стиль, в котором построена станция, называется стимпанк, а придумал все это художник Франсуа Шуитен. Именно он приложил руку к тому, что станция стала неким воплощением работы Жюля Верна, речь о «Наутилусе». Стулья и мусорные контейнеры стилизованы так, что вы почувствуете себя по-настоящему внутри литературного произведения. Это, конечно, еще не все станции метро, на которых стоит побывать.

Фото: ru.depositphotos.com

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