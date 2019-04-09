Красиво жить не запретишь: самые роскошные особняки суперзвезд

Жизнь звезд полна эпатажа и неоднозначных поступков. Заработанные гонорары они тоже тратят с грандиозным размахом. Прежде всего, их интересует элитная недвижимость. Мы подготовили подборку самых дорогих особняков звезд мирового шоу-бизнеса.

Резиденция Опры Унфри за 6,5 миллиардов рублей

Одна из самых популярных американских телеведущих купила свой особняк в начале 2000-ых годов за три с половиной миллиарда рублей. Но после возведения дополнительных построек, многочисленных перепланировок, дорого дизайнерского ремонта во всех комнатах стоимость недвижимости выросла ровно в два раза. В резиденции Опры есть все, что хватило бы для удовлетворения интересов целого города: два кинотеатра, бассейн со спортивным клубом, массажный кабинет, винный погреб. В доме телеведущей располагается шесть спален, 10 каминных, две столовых. Справляться с хозяйством ей помогает целая армия служащих.

Поместье Уилла Смита

В этом доме актер расположился вместе со своей женой и тремя детьми. Площадь их резиденции составляет 2300 «квадратов». В дизайне преобладает эклектика: соединение марокканского, средиземноморского и иранского стилей. А по организации внутренних построек поместье больше всего напоминает ранчо. Здесь можно прожить много недель, никуда не уезжая, есть все необходимое для активной и интересной жизни: собственное озеро, баскетбольная площадка, теннисный корт, конюшня. Уилл Смит признается, что тишина и уединенность его жилища помогает ему восстановиться после длительных съемок.

Особняк Хью Хэфнера, основателя легендарного журнала «Плейбой»

Дом Хэфнера считается самым известным жилым зданием в мире. Почему? В нем тридцать спален, зоопарк, баскетбольная площадка, винный погреб, вольер, готический грот. Сколько здесь было шумных вечеринок! После удачных фотосъемок для журнала, именно в доме Хэфнера проводились автопати с маркировкой «21+». Но в историю сделок с недвижимостью дом Хэфа попал не поэтому. Дело в том, что свой особняк Хью купил всего за 65 миллионов рублей, а продал его за год до своей смерти уже за 6,5 миллиардов рублей! Об этой сделке с недвижимостью знает каждый риелтор в Лос-Анджелесе.

Особняк Анджелины Джоли и Брэда Питта во Франции

Одной из самых красивых пар Голливуда особняк обошелся в 4, 4 миллиарда рублей. Именно здесь проходила потрясающая по красоте церемония их бракосочетания. Этот особняк был построен в 17 веке и по архитектуре похож на средневековый замок, стоит в окружении виноградников и оливковых рощ, окружен водоемом. Но прожила пара в этом райском месте всего восемь лет, после этого они объявили о разводе. Анджелина Джоли переехала в другой дом поменьше и скромнее. Его стоимость 1, 6 миллиардов рублей.

Фото: bigbucks.com.ua

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