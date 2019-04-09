Хранители истории: самые удивительные здания музеев в мире

Музеи хранят в своих волшебных комнатах нечто поразительное - историю, которую можно потрогать или современность, которая заставляет задуматься. В целом - что бы ни хранил музей, это не только история, это еще и философия.

Философия начинается с порога, чтобы создать у человека нужное настроение, настрой на отчуждение от повседневности и возможные глубокие мысли о настоящем, будущем и прошлом.

Так что, начнем с музея, который как раз хорошо дал понять своим посетителям, чего им ждать. В какой-то момент стало понято, что в голландском De Fundatie мало места для предметов современного искусства. Само по себе историческое здание музея было очень даже классическим, никакой философии, а вот теперь на его крыше есть летающая тарелка, а внутри - экспонаты современного искусства. Вот такая задумка, посетитель с порога понимает, что он идет туда, где можно увидеть смешение мира вчерашнего и сегодняшнего. Теперь здание является одним из самых необычных в мире среди музеев.

В Монреале тоже есть музей, который поражает своим внешним видом, речь о «Биосфере», это место, которое рассказывает нам об охране окружающей среды, о том, как важно беречь планету. Построили музей не с нуля, а внутри уже имевшей место быть стальной сферы, шар остался в канадском городе после того, как прошла выставка Экспо-67. Так что, ничего особенного не придумывали создатели музея - просто воспользовались бесхозной штуковиной и стали одним из самых поразительных музейных зданий на Земле.

В Берлине есть Еврейский музей, в 2001 году был построен его новый корпус, суть его не снаружи, а внутри. Если вы войдете, то сразу поймёте, что окна расположены так, что свет проникает в здание как-то особенно уникально. Под разными углами потоки света порождают нечто красивое и волшебное. Кажется, что это какая-то подсветка, на самом деле архитекторы просто грамотно продумали расположение окон.

В целых 26 странах планеты есть музеи Рипли. Что это? Названы музеи в честь путешественника, который сделал нечто невероятное, Роберта Рипли, он собирал разные диковины и сохранял их. Если кратко, то музеи похожи на что-то среднее между кунсткамерой и домом восковых фигур. И в чем же архитектурная особенность музеев? В том, что все они как бы разваливаются. Это дома, которые сломались пополам или у них сыпется фасад. Конечно, не по-настоящему. Все это пришло от личности Рипли, шутника, который писал комиксы, собирал самые странные факты со всего мира и вообще был неутомимым по своей натуре. Здания не всегда просто стилизованы, некоторые связаны с конкретной историей, например, в память о землетрясении, как в случае с музеем в Миссури.

Фото: strol.com

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