Чем отношение к недвижимости в Ванкувере отличается от российского

Наверняка, многим интересно каково это жить в другой стране, ведь там совсем другие законы, менталитет и нюансы в проживании. Мы решили вам немного рассказать, а в пример взяли Ванкувер с его условиями.

Основная цель администрации Ванкувера заключается в том, чтобы сделать этот город самым чистым и зеленым, и выполнить это условие они планируют до 2020 года. Именно поэтому город живет за счет возобновляемых источников энергии, а также отказывается от ископаемого топлива и сокращает производство отходов. В плане через пару лет сделать так, чтобы каждый местный житель жил в пешей доступности от зеленого массива, поэтому в городе сейчас высаживают молодые деревья. Кстати, интересный факт, другие государства дарят иногда Ванкуверу деревья. Например, страна восходящего солнца - Япония подарила городу саженцы сакуры, теперь они цветут и украшают Ванкувер.

Также этот город достаточно комфортен для проживания - это результат особого подхода к организации городских систем, например, это касается строительства, общественного транспорта и его инфраструктуры. Транспорт там на высшем уровне, он достаточно удобный, работает по расписанию и очень чистый. Можно показаться на самом известном наземном метро, которое полностью автоматизировано и для работы не нужно нахождение машиниста. В связи с тем, что население города всего около 650 человек, здесь нет проблем, которые существуют в больших городах.

Тут достаточно безопасно и просторно. Администрация города заботится о жителях, это касается самых различных мелочей, например, там есть велосипедные и беговые дорожки. Абсолютно все, что создано для горожан - это хорошо продуманные вещи - это касается как функционала, так и внешнего вида. Интересно, что в этом городе проживает огромное количество людей, иммигрирующих из разных стран.

А теперь перейдем к самому главному - это жилье. Стоимость домов в данном городе входит в ТОП-10 самой дорогой недвижимости во всем мире. Приобретать себе недвижимость в Ванкувере могут только люди достаточно обеспеченные. Как правило, дом или обычная квартира там стоят примерно двадцать три миллиона рублей - сумма совсем немаленькая. Несмотря на то, что в Ванкувере стоимость жилья высока, на него все-равно существует большой спрос.

Тут все тесно связано с притоком богатых покупателей, которые родом из Гонконга. Кстати, иммигрантам из Канады предоставляется ипотека от государства. Ипотеку можно получить даже в случае, если у человека нет местной кредитной истории, но только на основании документации из банка страны, из которой приехал иммигрант. Данное правило работает, если первоначальный взнос в ипотеку составляет ни менее тридцати процентов.

Фото: offshoreview.eu

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