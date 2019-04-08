Любопытные исторические факты о недвижимости

Понятие "недвижимость" зачастую вызывает приятные ассоциации и картины с огромными небоскребами, роскошными квартирами и виллами на побережьях. С недвижимостью связано много интересных и забавных историй, причем возникали они не только в нашей современности, но и сотни лет тому назад. Мы расскажем о некоторых интересных исторических и не очень фактах, связанных с недвижимостью.
Древнегреческий факт.
Когда в Древней Греции человек не покрывал свою задолженность за участок земли, кредитор в обязательном порядке устанавливал табличку, на которой было написано всего одно слово, означающее, что в случае неуплаты долга земля переходила в его собственность. Словом этим была "Ипотека".
Древнеримский факт.
В Древнем Риме часто случались пожары. Из-за тесной застройки мог пострадать не только загоревшийся дом, но и соседние. Этим фактом воспользовался некий Марк Лициний Красс, бывший в те времена одним из богатейших людей Рима. Свое состояние он обеспечил себе тем, что как только в Риме начинался очередной пожар, он тут же предлагал несчастным хозяевам выкупить его имение с землей причем за очень маленькую сумму. Кроме того, он делал такие же предложения и обладателям соседних домов. В итоге, если человек соглашался, то рабы Красса мгновенно принимались тушить дом. В противном же случае о пожаре никто не заботился.
Самый низкий небоскреб.
1912 год прославился тем, что инженер по имени МакМэйхон решился на создание самого высокого небоскреба в мире. Его высота должна была составлять более ста пятидесяти метров. Однако при составлении договора юристы допустили ошибку и указали высоту в дюймах вместо метров. По итогу получился двенадцатиметровый небоскреб, провозглашенный самым низким в мире. Место, в котором он располагается, находится в Америке, в городе под названием Уичито-Фолс.
Домик для лопат.
На Рублевке существовала и продолжает существовать по сей день небольшая дачная избушка, весьма неказистая на вид. При ней находилось огромное картофельное поле. Вместе с ним домик стоил более пяти миллионов долларов. Такая высокая цена имела место быть, потому что местных богачей крайне раздражал вид убогого здания рядом с ними. Они неоднократно предлагали хозяевам выкупить ее, повышая цену с каждым разом, но те отказывались. Есть мнение, что сделано это было якобы потому, что хозяевам было удобно хранить инвентарь для обработки огорода в этом домике. А выращенную на поле картошку они продавали тем же богатым соседям по цене, превышающую среднюю на Московском рынке аж в десять раз.
Фото: ru. wikipedia.org
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