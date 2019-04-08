Рейтинг самых высоких зданий в мире возглавил небоскреб в Дубае

Небоскребы всегда вызывают неподдельное восхищение. Они ассоциируются со всем новым и современным, при взгляде на них вспоминаются такие крупные города как Нью-Йорк, Москва, Шанхай и так далее. В этой статье мы подробнее расскажем о том, в каких городах мира располагается десятка самых высоких зданий.
Десятое место.
Начать следует с здания, являющегося огромным финансовым центром. Он располагается в Китае, в городе Нанкин, а его высота составляет четыреста пятьдесят метров. Здание называется Башней Цзыфэн, количество этажей в нем - шестьдесят шесть. Датой начала его эксплуатации значится 2010 год. Кроме офисных помещений в Башне также находятся рестораны, магазины, торгово-развлекательные центры.
Девятое место.
Башни близнецы, построенные в 1998 году, достигают в высоту почти четыреста пятьдесят два метра. Проект был довольно дорогостоящий, обошелся в восемьсот миллионов долларов. Башни включают в себя офисы, выставочные залы, места под художественные галереи.
Восьмое место.
На западе Гонконга располагается здание в четыреста восемьдесят четыре метра высотой. Оно считается самым высоким во всем городе и насчитывает сто восемнадцать этажей. Это Международный Коммерческий Центр, введенный в эксплуатацию в 2010 году.
Седьмое место.
Довольно известное шанхайское здание - Шанхайский всемирный финансовый центр. Его высота составляет четыреста девяносто два метра. Центр получил несколько наград, в числе который награда «Лучший небоскреб мира».
Шестое место.
На шестом месте находится небоскреб, месторасположением которого является столица Тайваня. В высоту он составляет пятьсот восемь метров. До того момента, когда была построена Башня Свободы, Тэйбэй, а именно так называется это здание, считалось самым высоким офисным зданием во всем мире. Там же располагаются клубы, торговые центры, рестораны и магазины. Само здание выполнено в стиле постмодернизма.
Пятое место.
Здание в стиле модернизм построено в Китае, в провинции Гуандун. Его высота - пятьсот тридцать семи с половиной метров.
Четвертое место.
Всемирно известная Башня Свободы занимает четвертое место в этом списке. Его высота - пятьсот сорок один метр. Построена она была в 2013 году, и считается самым высоким зданием в Западном полушарии.
Третье место.
Тройку лидеров открывает Часовая королевская башня, располагающаяся в Саудовской Аравии. В высоту она достигает шестьсот одного метра, а этажей в ней насчитывается сто двадцать. Здание несет в себе функции отеля.
Второе место.
Еще одно знаменитое здание - это Шанхайская башня. Его высота составляет шестьсот тридцать два метра.
Первое место.
На первом месте находится здание под названием Бурдж-Халифа в городе Дубай. Его высота - восемьсот двадцать восемь метров.
Фото: goodfon.ru
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